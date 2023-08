Diese Filme sind nur noch bis Ende September auf Netflix verfügbar

Von: Sophie Waldner

„Spider-Man: Far from Home“ ist einer der Inhalte, die ab Ende September nicht mehr auf Netflix verfügbar sind. © Jay Maidment/Columbia Pictures/Imago

Der September ist bald vorbei und Netflix nimmt wieder einige Inhalte aus dem Programm. Doch noch ist Zeit, sich einige Highlights anzuschauen. Mehr dazu im Überblick.

Hinweis der Redaktion Liebe Leserinnen und Leser, versehentlich wurde die Uhrzeit dieses Artikels aktualisiert. Das eigentliche Veröffentlichungsdatum lautet: 21.09.2021. Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.

Der Streamingdienst Netflix macht Ende September ordentlich Platz für die Neuheiten im Oktober. Vor allem Filme müssen nun weichen. Wie auch bei Amazon Prime Video sind hier einige Highlights dabei, die sich Filmenthusiasten noch anschauen sollten. Netflix nutzte den September aber nicht nur, um alte Inhalte aus dem Programm zu nehmen – auch neue Filme und Serien wurden bereits veröffentlicht. Darunter auch die 5. Staffel „Haus des Geldes“. Die Fans sind allerdings von den ersten Folgen der letzten Staffel genervt und suchen in Netflix den Schuldigen. Welche Filmhighlights nun verschwinden, erfahren Sie im Überblick.

Netflix nimmt Ende September viele Inhalte aus dem Programm

Der große Aufräumtag bei Netflix scheint der 30. September zu sein, denn da verschwinden die meisten Inhalte aus dem Programm. Schon zuvor müssen Filme wie I, Tonya (am 21. September), Rings oder auch Scorpion (beide am 29. September) weichen. Weitere Filme, von denen sich die Netflix-Abonnenten verabschieden müssen, sind dann ab 30. September unter anderem Bad Guys, Spider-Man: Far from Home, Der Unglaubliche Hulk sowie die Stirb langsam-Reihe. Mehr dazu im folgenden Überblick.

Netflix-Überblick: Diese Filme sind noch bis Ende September verfügbar

Verfügbar bis Filmtitel 21. September I, Tonya 25. September Hotel Artemis (2018) 29. September Land Girls (2011) 29. September Rings (2017) 29. September Scorpion (2018) 30. September 28 Days Later 30. September 28 Weeks Later 30. September Anrufer unbekannt 30. September Aquí No Ha Pasado Nada 30. September Bad Guys 30. September Beyblade Burst 30. September Borat: Kulturelle Lernung von Amerika um Benefiz für glorreiche Nation von Kasachstan zu machen 30. September Cheese in the Trap 30. September Chicago Typewriter 30. September Collateral 30. September Der Gigant aus dem All 30. September Der Unglaubliche Hulk 30. September Diana 30. September Die Entdeckung der Unendlichkeit 30. September Die kleine Hexe 30. September Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen 30. September Duplicity - Gemeinsame Geheimsache 30. September Einfach zu haben 30. September Franca: Chaos and Creation 30. September Generation Iron 2 30. September Get the Gringo 30. September Hanni & Nanni 3 30. September Harud 30. September Hitting the Apex - Der Kampf um die Spitze 30. September Hunter x Hunter 30. September I, Robot 30. September It's Okay, That's Love 30. September Jackass 3D 30. September Let's be Cops - Die Party Bullen 30. September Let's Eat 30. September Let's Eat 2 30. September Little Singham: Kaal Ki Tabaahi 30. September Mi Gran Noche 30. September Murder Maps 30. September Nicht noch ein Teenie-Film! 30. September No Game No Life 30. September Noragami 30. September Oh My Ghost 30. September Reply 1988 30. September Reply 1994 30. September Reply 1997 30. September Ride Along 30. September Sinister 2 30. September Spider-Man: Far from Home 30. September Splash und Bubbles 30. September Stirb langsam 30. September Stirb langsam - Ein guter Tag zum Sterben 30. September Stirb langsam - Jetzt erst recht 30. September Stirb langsam 2 30. September Stirb langsam 4.0 30. September The Day After Tomorrow 30. September The Fighters 30. September The Fort 30. September The Liar and His Lover 30. September Tunnel 30. September Umrika 30. September Unbroken 30. September Unchained: The Untold Story of Freestyle Motocross 30. September Underworld: Aufstand der Lykaner 30. September V8 - Du willst der Beste sein 30. September Verónica 30. September Wer's Glaubt Wird Selig 30. September Wild Card 30. September Willkommen, Herr Präsident! 30. September You're Next

Netflix entfernt die meisten Filmhighlights, da die Lizenzen ausgelaufen sind. Der eine oder andere Film ist dann eventuell auf einem anderem Streamingdienst noch erhältlich. Welche Filme dann im Oktober bei Netflix gehen müssen, steht noch aus. (swa)