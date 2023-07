„Don‘t Look Up“: Komödie mit Starbesetzung – wann ist der Film in Deutschland zu sehen?

Von: Sophie Waldner

In „Don´t Look Up“ spielen Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence zwei zweitklassige Astronomen, die die Welt vor einem sich nähernden Kometen warnen. © Niko Tavernise/Netflix

Der Streamingriese Netflix hat sich für Ende des Jahres 2021 etwas ganz Besonderes aufgehoben. Der „Don‘t Look Up“-Teaser zeigt erste Eindrücke der Komödie.

Netflix hat es mal wieder geschafft. Der erste Teaser zum Film „Don‘t Look Up“ zeigt nicht nur hochkarätige Hollywoodstars, sondern auch humorvolle Szenen. Damit ist sicher: Netflix-Nutzer dürfen sich auf einen großartigen Film freuen – wenn nicht sogar den größten Film des Jahres. Worum es in der Komödie geht und ab wann sie auf Netflix zu sehen ist, verraten wir Ihnen hier.

„Don’t Look Up“: Worum geht es?

Die zwei mäßig talentierten Astronomen Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) und Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) machen eine unglaubliche Entdeckung. Dabei handelt es sich um einen Kometen im Sonnensystem, der direkt auf die Erde zusteuert. Das Problem an der Sache ist, dass sich außer der beiden niemand dafür zu interessieren scheint. Etwas unbeholfen versuchen die beiden, die Menschheit auf die Gefahr aufmerksam zu machen. Niemand will nach oben schauen und sich dem Ausmaß der drohenden Katastrophe stellen. Auf ihrem Weg haben sie es unter anderem mit der gleichgültigen Präsidentin Orlean (Meryl Streep) und ihrem hörigen Sohn und Stabschef Jason (Jonah Hill) zu tun.

„Don’t Look Up“: Wann erscheint der Film?

Wie am Ende des Teasers verraten wird, erscheint die Komödie am 24. Dezember 2021 auf Netflix. Dem Clip nach wird der Film auch in ausgewählten Kinos zusehen sein – zumindest in den USA. Ob der Film mit Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence auch in die deutschen Kinos kommt, ist derzeit unklar.

„Don’t Look Up“: Offizieller Netflix-Teaser

„Don’t Look Up“ auf Netflix: Besetzung

Es scheint beinahe so, als hätte Netflix die Crème de la Crème der Hollywood-Schauspieler zusammengetrommelt. Hier sind nur einige der hochkarätigen Stars, die in „Don’t Look Up“ zu sehen sein werden.

Leonardo DiCaprio

Jennifer Lawrence

Meryl Streep

Cate Blanchett

Jonah Hill

Ariana Grande

Timothée Chalamet

Chris Evans

Ron Perlman

(swa)

