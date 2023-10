Everything Now: Kritik zur britischen Netflix-Dramedy

Von: Bjarne Bock

Teilen

Sophie Wilde in der Netflix-Serie „Everything Now“ © Netflix/Left Bank Pictures

In der neuen Netflix-Dramedy „Everything Now“ geht es um eine Londoner Teenagerin, die aus einem längeren Klinikaufenthalt entlassen wird. Vor allem Fans früherer Coming-of-Age-Formate wie „Heartstopper“ und „Sex Education“ sollten einen Blick riskieren.

Genau zwei Wochen nach der Veröffentlichung der vierten und letzten Staffel von „Sex Education“ bringt Netflix eine neue Serie in Stellung, die das Erbe der charmanten wie progressiven Coming-of-Age-Dramedy antreten könnte. Die Rede ist von der (ebenfalls) britischen Eigen-Produktion „Everything Now“, die ursprünglich unter dem schöneren Titel „The Fuck-It Bucket“ entwickelt wurde.

Als Serienschöpferin gilt Ripley Parker, die übrigens die Tochter von „Westworld“-Star Thandie Newton und „Mamma-Mia!-Here-We-Go-Again“-Regisseur Ol Parker ist. Die junge Autorin wagt sich mit ihrem neuen Werk an das sensible Thema der Essstörungen heran. Magersucht (oder auch anoxeria nervosa) ist im Kino und Fernsehen massiv unterrepräsentiert, wenn man bedenkt, dass es sich um die psychische Erkrankung mit der höchsten Todesrate handelt. Ad hoc fallen einem eigentlich nur Starz‘ „Flesh and Bone“ oder der Netflix-Streifen „To the Bone“ ein. Wie gut die neue Serie „Everything Now“ ist, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Bjarne Bock)