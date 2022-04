So lässt sich der Fehler-Code NW-2-5 auf Netflix beheben

Von: Sophie Waldner

Einen Fehler-Code auf Netflix sieht kein Abonnent gerne, doch oft lassen sich die Probleme schnell beheben. © Debarchan Chatterjee/Imago

Zeigt Netflix den Fehler-Code NW-2-5 an, handelt es sich dabei um ein Netzwerkverbindungsproblem. Dadurch startet Netflix gar nicht erst. Wie kann das Problem behoben werden?

Hin und wieder passiert es und Netflix braucht lange, um zu starten. Häufig fängt sich die App wieder und Netflix kann wie gewünscht geschaut werden. Doch ab und zu wird eben doch ein Fehler-Code angezeigt. Ein Moment, den kein Abonnent gerne sieht. Sollte Netflix den Fehler-Code NW-2-5 angeben, handelt es sich um ein Netzwerkverbindungsproblem. Das bedeutet, dass Ihr Gerät keine Verbindung zum Internet aufbauen kann und somit gar nicht erst startet. Wie Sie den Fehler-Code NW-2-5 beheben können, verraten wir Ihnen hier.

Netflix: Fehler-Code NW-2-5 beheben

Im Hilfe-Center von Netflix werden Möglichkeiten zur Fehlerbehebung an verschiedenen Endgeräten angeboten. Ob Sie Netflix über eine PlayStation, eine Xbox oder über den SmartTV schauen, in jedem Fall sollten Sie zunächst die Netzwerkverbindung überprüfen.

Dafür lohnt es sich, zum Beispiel am Laptop oder Smartphone zu schauen, ob dort das Internet funktioniert. Öffnen Sie dafür eine andere App oder am besten den Browser. Sollte dieser nicht laden, liegt es wohl tatsächlich am Netzwerk. Möglicherweise entspricht die Netzwerkgeschwindigkeit nicht den Empfehlungen von Netflix. Oder aber es liegt eine Netzwerkstörung vor.

Chip.de empfiehlt, dass das gewünschte Endgerät per LAN mit dem Internet verbunden wird. Wer dennoch lieber auf eine drahtlose Netzwerkverbindung setzt, sollte schauen, dass der WLAN-Router in der Nähe Ihres Gerätes steht. Andernfalls kann es durchaus zu Störungen kommen, weil eventuell die Weichreite vom Netzwerk nicht ausreicht.

Netflix: Fehler beheben per Neustart

Sollte sich der Fehler-Code NW-2-5 mit den oben genannten Möglichkeiten nicht beheben lassen, lohnt es sich, das Gerät neu zu starten. Schalten Sie den Fernseher aus und nehmen Sie gegebenenfalls auch den WLAN-Router von der Stromversorgung. Warten Sie etwa eine Minute und stecken Sie den Stecker wieder in die Steckdose. Der Neustart kann meist schon helfen, dass die Netzwerkverbindung wieder hergestellt werden kann.

Sollte auch dies nicht helfen, scheint ein Anruf bei Ihrem Netzwerkbetreiber leider unausweichlich. Übrigens kann bei der Netflix-Nutzung an öffentlichen Orten ebenfalls der Fehler-Code NW-2-5 angezeigt werden. Das liegt daran, dass der Streamingdienst öffentliche Netzwerke oftmals sperrt. In diesem Fall sollten Sie sich an den Netzwerk-Administrator wenden. (swa) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.