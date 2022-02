Netflix-Fehlercode NW-3-6 beheben: So gelingt es

Von: Sophie Waldner

Immer mehr Haushalte in Deutschland schauen Fernsehen über das Internet. © Daniel Reinhardt/dpa

Wird den Netflix-Nutzern der Fehlercode NW-3-6 angezeigt, so handelt es sich um ein Netzwerkproblem. Wie dieses behoben werden kann, erklären wir Ihnen hier.

Es ist ein Szenario, welches vermutlich jeden Netflix-Abonnenten zunächst an seine Grenzen bringt: Man möchte entspannt eine neue Serie schauen, doch Netflix* präsentiert eine Fehlermeldung. Ob es sich dabei nun um Fehlercode UI-113 oder NW-2-5 handelt, in den meisten Fällen lässt sich das Problem schnell und einfach lösen. So auch, wenn Netflix den Fehlercode NW-3-6 anzeigt. Was der Code bedeutet und wie Sie den Fehler beheben, verraten wir Ihnen in diesem Artikel.

Was bedeutet der Netflix-Fehlercode NW-3-6?

Wie Netflix im Hilfe-Center erklärt, kommt die Fehlermeldung oft mit folgendem Zusatz daher: „Wir haben Probleme beim Herstellen einer Verbindung mit Netflix. Bitte versuchen Sie es noch einmal.“ Aber was bedeutet der Fehlercode NW-3-6 überhaupt? Netflix weist mit diesem Code auf ein Netzwerkproblem hin. Die Netzwerkstörung hindert das Gerät am Zugriff auf Netflix.

Netflix: Fehlercode NW-3-6 beheben

Um das Problem zu lösen, lohnt es sich also, die Netzwerkverbindung oder die Netzwerkkonfiguration des Gerätes zu überprüfen. Egal, ob Sie Netflix über eine Xbox, eine PlayStation oder SmartTV schauen: Schauen Sie, ob das Gerät über eine Internetverbindung verfügt. In manchen Fällen lohnt es sich, die Netflix-App zu prüfen. Besteht ein aktuelles Update, welches das Problem lösen könnte? Alternativ können Sie die App komplett löschen und neu installieren.

Überprüfen Sie erneut die Internetverbindung und auch die Netzwerkeinstellungen. Möglicherweise hilft auch ein Neustart des Internets, sowie Ihres Endgerätes, um den Fehler zu beheben. Hilft das alles nichts, könnte gerade eine allgemeine Störung bei Ihrem Internet-Anbieter oder bei Netflix selbst vorliegen. Überprüfen lässt sich dieser Fall meist auf Störungsberichtseiten.