„Finger weg!“ auf Netflix: Wird es eine 3. Staffel geben?

Von: Sophia Adams

Die Show „Finger weg!“ ist ein voller Erfolg auf Netflix. Wird der Streamingdienst deshalb eine 3. Staffel produzieren? Wir verraten, was dazu bekannt ist.

Ausnahmsweise befindet sich keine normale Serie oder ein Film auf dem ersten Platz der Netflix-Top-10. Stattdessen lässt sich die Show „Finger weg!“ seit Tagen nicht mehr von diesem Rang vertreiben (Stand: 7. Juli 2021). Vom Aufbau her erinnert die Produktion an altbekannte Dating-Serien, die früher auf MTV liefen. Vielleicht macht das den Reiz der Serie für viele Zuschauer aus: ein Gefühl von Nostalgie, das sich beim Streamen einstellt.

Derzeit stehen zwei Staffeln auf dem Streamingdienst zur Verfügung. Der Erfolg der Show würde definitiv für eine Fortsetzung sprechen, doch wird es diese geben? Erfahren Sie, was zu einer möglichen 3. Staffel bisher bekannt ist.

„Finger weg!“ auf Netflix: Darum geht es in der Show

In „Finger weg!“ beziehungsweise „Too Hot to Handle“ treten mehrere Kandidaten an, um ein sattes Preisgeld zu gewinnen. Bei den Teilnehmern handelt es sich um gutaussehende Singles, die sich in einem luxuriösen Strandhaus in eine der anwesenden Personen verlieben sollen. Dabei gibt es einen Haken: Die Kandidaten dürfen nur eine emotionale Bindung zueinander aufbauen. Körperliche Annäherungen sind tabu – andernfalls wird das Preisgeld reduziert. Am Ende gewinnen die Teilnehmer, denen es nach Ansicht der Produzenten gelungen ist, sich zu verlieben.

„Finger weg!“: Wird es eine 3. Staffel der Netflix-Serie geben?

Fans der Serie haben einen Grund zur Freude: Schon im Januar 2021 bestätigte Brandon Riegg, Vizepräsident für Reality-TV-Serien bei Netflix, gegenüber Variety, dass es eine 3. Staffel geben wird. Zu den Kandidaten enthüllte er keine Details. Insider sollen Variety jedoch verraten haben, dass die Teilnehmer schon feststehen. Die ausgewählten Personen glaubten, sie hätten sich für eine komplett neue Show namens “Parties in Paradise” beworben. Um den Überraschungseffekt beizubehalten, erfahren die Kandidaten womöglich erst kurz vor Drehbeginn, dass es sich eigentlich um „Finger weg!“ handelt.

Wann die 3. Season erscheint, ist ebenfalls noch unklar. Da Netflix die meisten Serien-Fortsetzungen im Abstand von einem Jahr veröffentlicht, geht es vermutlich erst im Sommer 2022 weiter. (soa)

