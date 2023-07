„Finger weg!“ auf Netflix: Sind die Pärchen der 2. Staffel noch zusammen?

Was ist nach der 2. Staffel von „Finger weg!“ passiert? Sind die Paare noch zusammen? Netflix hat diese Fragen beantwortet – und es gibt tolle Nachrichten.

Die 2. Staffel der Reality-TV-Serie „Finger weg!“ („Too Hot to Handle“) ist jetzt vollständig auf Netflix verfügbar. In jeder Season der Show treffen mehrere gutaussehende Singles aufeinander. Dating und Liebschaften sind dabei vorprogrammiert – doch es gibt einen Haken: Die Kandidaten müssen die Finger voneinander lassen und dürfen lediglich eine emotionale Beziehung zueinander aufbauen. Sollte es dennoch zu körperlichen Kontakten kommen, wird das Preisgeld reduziert. Am Ende gewinnen die Personen, die es nach Ansicht der Produzenten geschafft haben, eine tiefere Bindung zu anderen Kandidaten aufzubauen. Vorsicht, Spoiler: In der 2. Staffel ist Marvin auf dem ersten Platz gelandet, nachdem er sich in Melinda verliebt hat.

Doch sind die beiden noch zusammen? Und wie sieht es mit den anderen Paaren aus? Hierzu verriet Netflix in einem Instagram-Video konkrete Details.

„Finger weg!“ auf Netflix: Welche Paare der 2. Staffel sind noch zusammen?

+++Vorsicht, es folgen Spoiler zur 2. Staffel von „Finger weg!“+++

Marvin und Melinda: Marvin hat nicht nur gewonnen, sondern mit Melinda auch noch das große Los gezogen. Zwischen den beiden bahnten sich während der gesamten Show tiefere Gefühle an. Sind sie also immer noch ein Paar? Derzeit sieht es leider nicht danach aus: „Das mit uns ist kompliziert“, erklärte Marvin in einem Instagram-Video von Netflix. Da Melinda in den USA und Marvin in Frankreich lebt, sehen sie sich kaum. Auch eine Fernbeziehung lehnen sie ab. Nichtsdestotrotz haben die beiden Gefühle füreinander. Sollte sich das Problem mit dem Wohnort klären, könnten sie „dort weitermachen, wo sie aufgehört haben“, verrät Melinda.

Robert und Christina: Fernbeziehung oder nicht? Auf diese Frage haben die „Finger weg!“-Nachzügler Robert aus Großbritannien und Christina aus Südafrika eine andere Antwort gefunden: Ja, sie sind noch immer zusammen. „Unsere Kommunikation ist großartig, wir reden jeden Tag miteinander“, verrät Christina im Instagram-Video. Hoffen wir, dass die Beziehung lange anhält.

Cam und Emily: Das mit Abstand größte Glück hatten Cam und Emily. Auch dieses Traumpaar ist noch zusammen. Und nicht nur das: Aktuell leben sie in einer gemeinsamen Wohnung. Im Instagram-Video berichten sie über ihr Liebesglück und über die Pläne, die sie haben. So wünscht sich das Paar beispielsweise viele Hunde, um die sie sich kümmern können – und auch über gemeinsame Kinder denken sie nach.

„Finger weg!“ auf Netflix: Diese Paare der 2. Staffel haben sich getrennt

Während manche Kandidaten gar keinen Partner gefunden haben, kamen andere zumindest in den Genuss von Verliebtheitsgefühlen. So bahnte sich beispielsweise zwischen Tabitha und Chase, Carly und Joey sowie Larissa und Nathan etwas an. Leider scheinen all diese Teilnehmer getrennte Wege gegangen zu sein – zumindest ist nicht bekannt, dass die Beziehungen gehalten haben. (soa)

