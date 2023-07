Anime-Tipp auf Netflix: „Great Pretender“ begeistert mit unvorhersehbaren Wendungen

Von: Sophia Adams

Emotionen, Irrsinn und unvorhersehbare Wendung: Der Netflix-Anime „Great Pretender“ hat all das zu bieten. Wir verraten, was Sie zur Serie wissen sollten.

Animes erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Viele lehnen japanische Zeichentrickserien aber konsequent ab, weil sie oft sehr kindisch anmuten. Die Auswahl an Serien, die sich an Erwachsene richten, ist aber erstaunlich hoch. Dazu zählt auch der Netflix-Anime „Great Pretender“, der 2020 auf dem Streamingdienst gestartet ist. Vor gewaltvolleren Szenen schreckten die Macher nicht zurück. Doch keine Sorge: Hierbei handelt es sich nicht um eine brutale Splatter-Serie. Stattdessen erzählt „Great Pretender“ die spannende und emotionale Geschichte mehrerer Profi-Betrüger, die reiche Menschen um ihr Geld bringen.

Mittlerweile sind zwei Staffeln des Animes auf Netflix verfügbar, die jeweils um die 23 Minuten umfassen. Wer sich auf eine kurzweilige Thriller-Serie mit unvorhersehbaren Wendungen einlassen möchte, macht mit „Great Pretender“ nichts falsch.

Bewertung der Serie „Great Pretender“ kommt bei den Zuschauern gut an. Auf IMDb erhielt die Serie eine Durchschnittsbewertung von 8 Sternen. 10 Sterne sind insgesamt möglich (Stand: 22. Juli 2021).

„Great Pretender“ auf Netflix: Die Handlung des Animes

Makoto „Edamame“ Edamura gilt als größter Schwindler Japans. In seiner Heimatstadt findet er schnell das nächste Opfer: Ein vermeintlich hilfloser Franzose, dem er das Portemonnaie klaut. Was Makoto nicht ahnen konnte: Er nahm es mit einem noch viel geschickteren Betrüger auf, von dem er kurz darauf selbst reingelegt wird. Der Franzose Laurent Thierry ist dennoch begeistert von Makoto und entscheidet sich kurzerhand dazu, ihn in seine Bande von Betrügern aufzunehmen. Diese tricksen die gefährlichsten und reichsten Menschen der Welt aus, um an deren Geld zu gelangen. Laurent, Makoto und die anderen Mitglieder leben aber gefährlich, da sie jederzeit erwischt werden könnten. Doch die Risiken nehmen sie auf sich, weil sie alle ihre eigenen, zum Teil sehr bewegenden Gründe haben, sich als Schwindler durchs Leben zu schlagen.

Zwei Staffeln des Animes „Great Pretender“ sind bereits auf Netflix. © Netflix Anime/YouTube

„Great Pretender“ auf Netflix: Figuren und japanische Synchronsprecher

Figuren Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher Makoto (Edamame) Edamura Chiaki Kobayashi Laurent Thierry Junichi Suwabe/Stefano Paganini Abigail (Abi) Jones Natsumi Fujiwara Cynthia Moore Mie Sonozaki/Sofia Frison

„Great Pretender“: Wird es eine 3. Staffel auf Netflix geben?

Derzeit ist leider nicht bekannt, ob und wann „Great Pretender“ eine 3. Staffel erhalten wird. Die Geschichte bietet definitiv Potential für weitere Folgen. Fans müssen jedoch abwarten, bis sich die Macher sowie Netflix mit Neuigkeiten an die Öffentlichkeit wenden. (soa)

