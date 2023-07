„How to Sell Drugs Online (Fast)“: Wird es eine 4. Staffel auf Netflix geben?

Von: Sophia Adams

Teilen

Die 3. Staffel von „How to Sell Drugs Online (Fast)“ ist jetzt auf Netflix verfügbar. Wird der Streamingdienst eine weitere Fortsetzung produzieren?

Wie geht die Geschichte von Moritz nach dem fiesen Cliffhanger der 2. Staffel weiter? Fans von „How to Sell Drugs Online (Fast)“ erhalten seit dem 27. Juli 2021 eine Antwort auf diese Frage, denn Netflix bietet jetzt die 3. Staffel an. Wer die sechs neuen Folgen bereits geschaut hat, wünscht sich womöglich Nachschub. Was zu einer möglichen 4. Season bisher bekannt ist, fassen wir im Folgenden zusammen.

„How to Sell Drugs Online (Fast)“: Wird es eine 4. Staffel auf Netflix geben?

Die Fans von „How to Sell Drugs Online (Fast)“ müssen sich leider noch etwas gedulden, denn Netflix hat noch nicht verraten, ob es eine 4. Staffel geben wird oder nicht. Vermutlich müssen erst einige Wochen nach der Veröffentlichung der 3. Season vergehen, bis sich der Streamingdienst zur Zukunft der Serie äußert. Sollte eine Fortsetzung produziert werden, ist aber davon auszugehen, dass sie schon im Sommer 2022 erscheint.

Die 3. Staffel von „How to Sell Drugs Online (Fast)“ ist jetzt auf Netflix verfügbar. © Bernd Spauke/Netflix

Lesen Sie auch: Netflix: Das waren die erfolgreichsten Filme und Serien im Frühling 2021.

„How to Sell Drugs Online (Fast)“: Die Handlung und Besetzung der Netflix-Serie

Alles begann aufgrund eines Liebesdramas: Moritz verliert seine Freundin Lisa, nachdem sie einen anderen Jungen namens Dan kennengelernt hat. Mit diesem nimmt sie gelegentlich Drogen, was Moritz auf eine Idee bringt: Er möchte dem Drogendealer von Lisas neuem Freund seine komplette Ware abkaufen, damit Dan sich keinen Nachschub mehr holen kann. Gemeinsam mit seinem Freund Lenny setzt Moritz den Plan in die Tat um, allerdings klaut er die Drogen des Dealers, den er später ausbezahlen möchte. Um Geld zu verdienen, verscherbeln die beiden Freunde die geklaute Ware im Darknet – und der Online-Shop „MyDrugs“ war geboren.

Im Laufe der restlichen Staffeln von „How to Sell Drugs Online (Fast)“ baut Moritz sein Drogenimperium mithilfe seiner Freunde aus. Dabei ist ihm die Polizei jedoch dicht auf den Fersen. In allen Staffeln übernehmen die Darstellerinnen und Darsteller Maximilian Mundt (Moritz), Lena Klenke (Lisa), Danilo Kamperidis (Lenny), Damian Hardung (Dan) und Roland Riebeling (Jens Zimmermann) die Hauptrollen. (soa)

Auch interessant: „You – Du wirst mich lieben“: Showrunnerin mit vielversprechendem Update zur 3. Staffel.

Diese Netflix-Serien werden im Jahr 2021 fortgesetzt Fotostrecke ansehen