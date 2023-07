Jetzt heißt es schnell sein: Diese Netflix-Highlights verschwinden im Oktober 2021

Von: Sophie Waldner

Zu den Inhalten, die Netflix im Oktober aus dem Angebot nimmt, gehört auch das historische Drama „Reign“ mit Adelaide Kane in der Hauptrolle. © CW Network/Courtesy Everett Collection/Imago

Wie auch in den Vormonaten verabschiedet sich Netflix von diversen Filmen und Serien. Im Oktober trifft es hauptsächlich Animes. Was Sie jetzt noch sehen sollten, lesen Sie hier.

Der Streamingdienst macht Platz für die Netflix-Neuheiten im Oktober 2021 und schmeißt einige Inhalte aus dem Programm. In diesem Monat trifft es neben verschiedenen Animes auch Dramaserien und Horrorfilme. Doch keine Panik – mit „JEMAND ist in deinem Haus“ ist bereits ein neuer Slasher-Film auf Netflix verfügbar. Während im September ordentlich aufgeräumt wurde, müssen im Oktober nicht annähernd so viele Filme und Serien weichen. Welche Inhalte Sie sich aber noch ansehen sollten, ehe sie verschwinden, verraten wir Ihnen hier.

Letzte Chance im Oktober: Diese Netflix-Inhalte müssen weichen

Animefans haben in diesem Monat das Nachsehen – immerhin müssen sie sich von Filmreihen wie „K: Seven Stories“ und „Berserk - Das goldene Zeitalter“ verabschieden. Aber auch Filme von „Yu-Gi-Oh!“ müssen weichen. Während verhältnismäßig wenig Filme gelöscht werden, trifft es vor allem mehrere Serien. Hier scheint der 31. Oktober der große Tag zu sein, da dann die meisten Inhalte aus dem Programm entfernt werden. Dazu zählen auch die Staffeln von „Reign“ oder auch „Death Parade“. Wann die jeweiligen Serien und Filme gelöscht werden, können Sie der nachfolgenden Übersicht entnehmen.

Übersicht: Wann die Serien und Filme auf Netflix verschwinden

Löschdatum Serien- und Filmtitel 14. Oktober A Year in Space (Staffel 1) 14. Oktober Stunt Science - Wahnsinn mit Methode (Staffel 1) 15. Oktober Second 20s (Staffel 1) 15. Oktober Mama 26. Oktober Preso No. 1 (Staffel 1) 28. Oktober Shine On with Reese (Staffel 1) 29. Oktober Transfers (Staffel 1) 29. Oktober Tomorrow with You (Staffel 1) 29. Oktober Bring It On, Ghost (Staffel 1) 31. Oktober Reign (Staffel 1 bis 4) 31. Oktober Death Parade (Staffel 1) 31. Oktober Deadly Class (Staffel 1) 31. Oktober Is This a Zombie? (Staffel 1) 31. Oktober Yu-Gi-Oh! Bonds Beyond Time 31. Oktober Yu-Gi-Oh! Die Pyramide des Lichts 31. Oktober Devils' Line (Staffel 1) 31. Oktober Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These (Staffel 1) 31. Oktober Goblin Slayer (Staffel 1) 31. Oktober The Eccentric Family (Staffel 1) 31. Oktober Swedish Dicks (Staffel 1 und 2) 31. Oktober Meet the Adebanjos (Staffel 1 und 2) 31. Oktober Girls' Last Tour (Staffel 1) 31. Oktober Oh Yuck (Staffel 1) 31. Oktober Berserk - Das goldene Zeitalter I 31. Oktober Berserk - Das goldene Zeitalter II 31. Oktober Berserk - Das goldene Zeitalter III 31. Oktober K: Seven Stories Movie 1: R:B - Blaze 31. Oktober K: Seven Stories Movie 2: Side: Blue - Like Sirius 31. Oktober K: Seven Stories Movie 3: Side: Green - Overwritten World

Netflix entfernt die meisten Filmhighlights, da die Lizenzen ausgelaufen sind. Der eine oder andere Film ist dann eventuell auf einem anderem Streamingdienst noch erhältlich. Vielleicht ist der Inhalt dann noch auf Amazon Prime Video verfügbar. Wer einen Account besitzt, hat hier immer noch eine Ausweichmöglichkeit. Übrigens: Das sind die Neuheiten im Oktober 2021 bei Amazon Prime Video. (swa)