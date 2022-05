Neu auf Netflix: „Stranger Things“ kehrt im Mai zurück – außerdem diese Film- und Serien-Highlights

Die vierte Staffel der Erfolgsserie „Stranger Things“ ist ab 27. Mai 2022 auf Netflix zu sehen. © Courtesy of Netflix

Ende Mai 2022 hat das Warten endlich ein Ende: Die vierte Staffel von „Stranger Things“ geht auf Netflix an den Start. Welche weiteren Film- und Serien-Neuheiten auf Sie warten.

Bereits im April begeisterte Streaming-Anbieter Netflix seine Fans mit Neuheiten wie dem Serienfinale von „Ozark“ sowie der fünften Staffel „Elite“. Im Mai 2022 geht es in Sachen neue Filme und Serien auf Netflix ebenso fulminant weiter.

Netflix Neuheiten im Mai 2022: Das sind die Film- und Serien-Highlights

Vor allem eine Serienfortsetzung wird von den Fans schon lange herbeigesehnt – und im Mai 2022 ist es jetzt endlich soweit: „Stranger Things“ kehrt mit seiner vierten Staffel auf Netflix zurück. Ab 27. Mai geht der erste Teil der Mystery-Teen-Saga rund um Eleven, Mike, Dustin, Max und die restlichen Bewohner der Kleinstadt Hawkins in eine neue Runde. Und die hat es in sich: Wie der neue Trailer zeigt, wird es ein erneutes Aufeinandertreffen mit den Demogorgons geben – aber auch andere Kreaturen scheinen ihr Unwesen zu treiben. Der Hauptfeind ähnelt einem Menschen – was es damit wohl auf sich hat?

Außerdem erwarten Streaming-Freunde im Mai 2022 noch weitere Serienhighlights auf Netflix, wie etwa „Workin‘ Moms“ (Staffel 6) oder die vierte Staffel von „My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman“ – dem legendären Talkmaster aus den USA. Filmfans dürfen sich zudem auf zahlreiche Film-Neuheiten im Mai gefasst machen, wie dem Animations-Klassiker „Madagascar“ oder „Transformers: The Last Knight“.

Neue Netflix-Serien im Mai 2022

Erscheinungstermin Serie 2. Mai Die Oktonauten auf dem Festland – Staffel 2 (Kinder) 4. Mai The Circle (USA) – Staffel 4 (Reality-TV) Drei Meter über dem Himmel – Staffel 3 (Teenie-Drama) Kernschmelze: Der Unfall von Three Mile Island – Miniserie (Doku) El Marginal – Staffel 5 (Thriller) 5. Mai The Pentaverate – Staffel 1 (Komödie) Blood Sisters – Staffel 1 (Thriller) Clark – Miniserie (True-Crime) Wilde Babys – Staffel 1 (Doku) 6. Mai Willkommen auf Eden – Staffel 1 (Sci-Fi-Thriller) Annarasumanara – Staffel 1 (Musical-Drama) 10. Mai Workin‘ Moms – Staffel 6 (Komödie) 11. Mai Brotherhood – Staffel 2 (Thriller) 42 Tage ohne Spur – Staffel 1 (Thriller-Drama) 12. Mai Savage Beauty – Staffel 1 (Thriller-Drama) Maverix – Staffel 1 (Kinder) 13. Mai Das Klunkerimperium –Staffel 2 (Reality-TV) Neumatt – Staffel 1 (Drama) Erşan Kuneri – Staffel 1 (Komödie) The Lincoln Lawyer – Staffel 1 (Thriller) 15. Mai Deadwind – Staffel 3 (Thriller) 16. Mai Vampire in the Garden – Staffel 1 (Anime) 17. Mai Diener des Volkes – Staffel 1-3 (Satire) The Future Diary –Staffel 2 (Reality-TV) 18. Mai Wer hat Sara ermordet? – Staffel 3 (Mystery) Liebe im Spektrum U.S. – Dokureihe 19. Mai Insiders – Staffel 2 (Reality-TV) The G Word with Adam Conover – Miniserie (Doku) Boss Baby: Zurück zu den Windeln – Staffel 1 (Kinder) 20. Mai My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman – Staffel 4 (Talkshow) Love, Death & Robots – Teil 3 (Sci-Fi) Entrevías – Staffel 1 21. Mai Our Blues – Staffel 1 (Drama) 23. Mai Ghost in the Shell: SAC_2045 – Staffel 2 (Sci-Fi-Anime) 25. Mai Somebody Feed Phil – Staffel 5 (Reality-TV) 27. Mai Stranger Things – Staffel 4, Teil 1 (Sci-Fi-Teen-Horror)

Neue Filme auf Netflix im Mai 2022

Erscheinungstermin Film 1. Mai Madagascar (Animation-Komödie) Transformers: The Last Knight (Sci-Fi) Hello, My Name is Doris (romantische Komödie) John Rambo (Action) Rambo: Last Blood (Action) Jarhead 2: Zurück in die Hölle (Kriegsfilm) Constantine (Mystery-Thriller) Child’s Play (Horrorkomödie) A Man Wanted (Komödie) Summerland (romantisches Drama) Smallfoot (Animation) Die Dolmetscherin (Drama) Cinderella Story (romantische Komödie) 3. Mai Atem Anhalten – Die Eistaucherin (Doku) 4. Mai Cuarentones (Komödie) 5. Mai Und der Zukunft zugewandt (Drama) Wilde Babys (Dokumentation) 6. Mai Ein Mordsteam ermittelt wieder (Komödie) Thar (Western) Because of You (romantisches Drama) Marmaduke (Kinder-Animation) 7. Mai The Last House on Cemetery Lane (Horror) Haunting at the Rectory (Horror) 8. Mai Christina P : Mom Genes (Stand-up) 9. Mai Ghost in the Shell SAC_2045: Sustainable War (Anime-Sci-Fi) 10. Mai Fantastic Funghi (Dokumentation) 11. Mai Unser Vater Dr. Cline (True-Crime) Najmro (Actionkomödie) 13. Mai Senior Year (Komödie) 14. Mai Vier auf vier Rädern (Doku) Curse of the Witching Tree (Horror) 18. Mai Perfekt ist anders (Komödie) Toskana (Drama) In der Cyber-Hölle: Schrecken im Internet (Doku) 19. Mai The G Word with Adam Conover (Dokumentation) Der Fotograf und der Postbote: Der Mord an José Luis Cabezas (Dokumentation) A Perfect Pairing (romantische Komödie) Rodrigo Sant’Anna: Cheguei (Stand-up) 20. Mai Jackass 4.5 (Komödie) F*ck die Liebe nochmal (romantische Komödie) 21. Mai Klassentreffen 1.0 (Komödie) Living Without Water (Doku) 22. Mai Jack Reacher: Kein Weg zurück (Action-Thriller) 23. Mai Weltmarktführer (Dokumentation) Gute Reise Geliebtes Meer (Kinder-Animation) Die Wolf-Gäng (Kinder-Fantasy-Abenteuer) 24. Mai Ricky Gervais: Supernature (Stand-Up) 25. Mai Larva: Der magische Anhänger (Kinder-Animation) 26. Mai My Little Pony – Mit Huf und Herz (Kinder-Animation) 30. Mai I Love You I Miss You I Hope I See You Before I Die (Doku) Der kleine Bheem: besonders stark am Taj Majal (Kinder-Animation)

