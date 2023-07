„Noch nie in meinem Leben...“: Wird es eine 3. Staffel auf Netflix geben?

Von: Sophia Adams

Die Netflix-Komödie „Noch nie in meinem Leben...“ umfasst jetzt zwei Staffeln. Erfahren Sie, was zu einer möglichen 3. Season bekannt ist.

Endlich ist die 2. Staffel von „Noch nie in meinem Leben...“ auf Netflix verfügbar. Die Komödie entpuppte sich 2020 als wahrer Überraschungs-Hit, nachdem sie sich mehrere Tage lang in den Netflix-Top-10 hielt. Nun erfahren die Fans, wie Devis Geschichte weitergeht.

Doch endet die Story bereits nach den neusten Folgen? Es gibt Grund zur Panik, denn erst kürzlich hat Netflix vier Comedy-Serien abgesetzt. Ob „Noch nie in meinem Leben...“ ebenfalls betroffen ist, erfahren Sie im Folgenden.

+++Vorsicht, es folgen Spoiler zur 1. und 2. Staffel von „Noch nie in meinem Leben...“+++

„Noch nie in meinem Leben...“: Die Handlung und Besetzung der Netflix-Serie

Die 15-jährige Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan) hat ein fürchterliches erstes Jahr an der Highschool hinter sich. Obendrein starb auch noch ihr Vater. Nach all den schrecklichen Erfahrungen beschließt sie, ihr Leben auf den Kopf zu stellen. Sie möchte eine der beliebtesten Schülerinnen werden und einen Freund haben. Letzteres scheint Devi ab der 2. Staffel zu gelingen, denn sie hat sogar zwei Verehrer. Gleichzeitig bahnen sich neue Probleme an: Eine weitere indisch-amerikanische Schülerin kommt in Devis Klasse, die den Jungs den Kopf verdreht.

Neben Maitreyi Ramakrishnan sind außerdem die Darstellerinnen und Darsteller Darren Barnet (Paxton), Ramona Young (Eleanor), Lee Rodriguez (Fabiola), Richa Moorjani (Kamala), Poorna Jagannathan (Dr. Nalini) und Jaren Lewison (Ben) in Hauptrollen zu sehen.

Netflix bietet jetzt die 2. Staffel von „Noch nie in meinem Leben...“ an. © Isabella B. Vosmikova/Netflix

„Noch nie in meinem Leben...“: Wird es eine 3. Staffel auf Netflix geben?

Meist dauert es eine Weile, bis Netflix die ersten Informationen zu möglichen Fortsetzungen preisgibt. Das scheint auch in Bezug auf „Noch nie in meinem Leben...“ der Fall zu sein. Bisher ist unklar, ob eine 3. Staffel produziert wird oder nicht. Fans sollten frühestens im August 2021 mit einem Update von Netflix rechnen. (soa)

