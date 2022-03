Netflix erhöht 2022 die Preise – das müssen die Kunden jetzt zahlen

Von: Sophie Waldner

Der Streamingdienst Netflix erhöht erneut die Preise. © Christoph Hardt / Imago

Die Konkurrenz auf dem Streaming-Markt wächst. Netflix reagiert mit einer Preiserhöhung. Worauf sich die Kunden nun einstellen müssen, verraten wir hier.

Wiedereinmal steht beim Streamingdienst Netflix* eine Preiserhöhung ins Haus. Die höheren Preise gelten vorerst für die neuen Abonnenten in den USA und in Kanada. Die bestehenden Kunden werden schrittweise an die neuen Preise herangeführt und 30 Tage vor Inkrafttreten der Preiserhöhung informiert, so das US-Magazin The Verge. Welche Beiträge dort nun fällig werden und wann mit einer Erhöhung in Deutschland zu rechnen ist, erfahren Sie in diesem Artikel.

Netflix: Preiserhöhung in der USA und Kanada

Wer sich in den USA oder Kanada für ein neues Netflix-Abo entscheidet, muss nun 9,99 Dollar, anstatt 8,99 Dollar für das Basis-Paket zahlen. Für das Standard-Modell hat der Streamingdienst bisher 13,99 Dollart verlangt – jetzt sind es stolze 15,49 Dollar. Wer seine Filme und Serien lieber mit bester Qualität sehen möchte, entscheidet sich für das Premium-Paket. Bislang wurden dafür 17,99 Dollar fällig – den Neukunden werden fortan 19,99 Dollar im Monat berechnet. Warum aber werden die Preise so oft angehoben?

„Wir passen unsere Preise an, damit wir weiterhin eine große Auswahl an hochwertigen Unterhaltungsoptionen anbieten können“, erklärte ein Netflix-Sprecher gegenüber dem Online-Magazin Reuters. „Wie immer bieten wir eine Reihe von Tarifen an, damit unsere Mitglieder einen Preis wählen können, der ihrem Budget entspricht.“

Wann werden die Netflix-Preise in Deutschland angezogen?

Derzeit gibt es keine Informationen über eine Preiserhöhung in Deutschland (Stand 17. Januar 2022). Dennoch ist damit zu rechnen, dass Netflix auch hierzulande die Preise anziehen wird. Immerhin wurden auch 2020 zunächst die US-Preise erhöht und im Anschluss 2021 auch in Europa. Es bleibt also abzuwarten, wann wir auch hierzulande mehr für ein Abo des Streamingdienstes zahlen müssen. (swa) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.