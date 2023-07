Netflix verrät Startdatum für sündhaft teuren Film mit Star-Besetzung

Von: Sophia Adams

Der Film „Red Notice“ soll im November 2021 auf Netflix erscheinen. © Netflix

Kostspielige Netflix-Produktion: Bald erscheint der Film „Red Notice“ mit Gal Gadot, Dwayne Johnson und Ryan Reynolds. Das Startdatum ist jetzt bekannt.

Die erste Hälfte des Jahres 2021 ist vorüber. Netflix hat die letzten Monate auch fleißig genutzt, um Dreharbeiten abzuschließen und neue Inhalte zu veröffentlichen. Die größten Kracher scheint sich der Streamingdienst aber für die zweite Jahreshälfte aufzuheben. So steht beispielsweise fest, dass die 2. Staffel von „The Witcher“ im Dezember 2021 starten wird. Mit etwas Glück geht auch „Stranger Things“ noch in diesem Jahr in die vierte Runde. Bisher deutet aber alles auf eine Veröffentlichung im nächsten Jahr hin.

Sie sind kein großer Fan von Serien? Kein Problem: Der packende Action-Blockbuster „Red Notice“ steht ebenfalls in den Startlöchern. Und dieser macht nicht nur aufgrund seiner Star-Besetzung von sich reden: Angeblich handelt es sich hierbei um eines der teuersten Projekte, die sich Netflix jemals geleistet hat. Die Erwartungen der Nutzer dürften entsprechend hoch sein.

„Red Notice“ auf Netflix: Die Handlung und Besetzung des Films

Die Action-Komödie „Red Notice“ handelt von einer packenden Verbrecherjagd: Ein Interpol-Agent (Dwayne Johnson) macht es sich zur Aufgabe, eine weltbeste Kunstdiebin (Gal Gadot) zu schnappen. Um sie hinter Gitter zu bringen, muss er allerdings mit einem gefährlichen Hochstapler (Ryan Reynolds) zusammenarbeiten.

Neben Johnson, Gadot und Reynolds wurden außerdem die Schauspieler Ritu Arya und Chris Diamantopoulos für den Film bestätigt. Regie führt Rawson Marshall Thurber („Skyscraper“, „Wir sind die Millers“).

Video: Dreharbeiten zum Film „Red Notice“ wegen Corona-Pandemie verzögert

„Red Notice“: Wann erscheint der Netflix-Film?

Das Geheimnis um das Startdatum wurde endlich gelüftet: Am Freitag, den 12. November 2021, finden die Netflix-Nutzer den Blockbuster im Angebot. Das bestätigten der Streamingdienst sowie die Schauspieler auf ihren Social-Media-Accounts. Der Termin wurde erstaunlich spät angesetzt, wenn man bedenkt, dass die Produktion schon 2020 begonnen haben soll. Die Fertigstellung verzögerte sich allerdings aufgrund der Corona-Pandemie. (soa)

