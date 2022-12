Netflix-Serie „Shadow and Bone“ geht ab März 2023 weiter

Shadow and Bone © Netflix

Kommendes Jahr geht es bei Netflix mit der zweiten Staffel der Fantasyserie „Shadow and Bone“ weiter, zu der es schon ein paar Bilder unter die Lupe zu nehmen gibt. Im neuen Kapitel wollen die Showrunner tiefer eintauchen, was die Mythologie der Verstärker angeht.

Netflix (Basis-Abo mit Werbung seit November für 4,99 Euro) hat die zweite Staffel der Fantasyserie „Shadow and Bone“ für den 16. März 2023 angekündigt und einen Haufen Bilder aus den neuen Folgen veröffentlicht. Staffel eins ging im April 2021 online.

Die Debütseason von „Shadow and Bone“ endete damit, dass Alina (Jessie Mei Li) das Licht des magischen Geweihs dazu nutzte, die Leute aus der Fold zu führen. Kirigan (Ben Barnes) wurde derweil von einem der Monster attackiert, die er selbst kreiert hat, während er sich im Kampf mit Mal (Archie Renaux) befand. Doch seine Armee ist bereits in Position... In der zweiten Season befindet sich Alina auf der Flucht und plant, Shadow Fold zu stürzen und Ravka zu retten. Was in der neuen Staffel noch passiert, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)