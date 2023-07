Diese Filme und Serien können Sie für kleine und große Kinder auf Netflix finden

Von: Sophie Waldner

„Paw Patrol“ ist eine von vielen Kinder-Serien auf Netflix. © Nickelodeon Network/Courtesy Everett Collection/Imago

Netflix bietet nicht nur für Erwachsene ein breites Angebot an. Auch die Kleinsten bis hin zu den Teenagern können sich auf dem Streamingdienst austoben.

Spielen ist für Kinder bekanntlich das Schönste. Ab und zu darf‘s auch mal eine schöne Serie zum Schauen sein. Auch an Filmen hat Netflix für Kinder und Jugendliche zudem einiges zu bieten. Hier eine Auswahl.

Netflix-Serie für die ganz Kleinen: „Paw Patrol“

An den tierischen Helfern und ihren Abenteuern kommt wohl kaum jemand vorbei. Die Kleinsten lieben die Geschichten rund um Skye, Zuma, Rubble, Chase, Ryder, Marshall und Rocky. Egal ob ein Mensch in Not ist, oder ein anderes Tier – auf die vierbeinigen Helfer von „Paw Patrol“ ist immer Verlass. Wenn sie einem zu Hilfe kommen, haben die süßen Welpen auch immer das passende Fahrzeug mit dabei.

Netflix-Film für die ganze Familie: „Chihiros Reise ins Zauberland“

„Chihiros Reise ins Zauberland“ ist ein modernes Märchen, an der sicher die ganze Familie Gefallen finden wird. Die aufregende Geschichte um Chihiros beginnt mit einer Autofahrt, bei der sich das kleine Mädchen plötzlich in einer verwünschen Welt wiederfindet. In dieser sind ihre Eltern in Schweine verwandelt und Chihiros muss nun alles geben, damit sie wieder zurückverwandelt werden.

Netflix: Serien und Filme für größere Kids

Auch für die Großen ist bei Netflix etwas dabei. Wie wäre es etwa mit den Staffeln zu „Cobra Kai“? Die Serie baut auf den „Karate Kid“-Filmen auf und kann von Kindern ab 12 Jahren gestreamt werden. Schon die Filme haben uns so manches im Leben gelehrt. Die Serie kann da sicher mithalten.

Eine Alternative wären die „Harry Potter“-Filme. Die sind nämlich seit kurzem auf Netflix verfügbar und ein echter Klassiker. Passend dazu ist auch die „Phantastische Tierwesen“-Reihe auf dem Streamingdienst zu finden. Also warum nicht etwas magisches Streamen? (swa)