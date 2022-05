Urlaubsziel gesucht? Lassen Sie sich von folgenden Netflix-Serien inspirieren, die Lust auf Meer machen

Von: Juliane Gutmann

Die Küsten von Dorset, einer Grafschaft in Südwest-England, dienen auch als Serien-Kulisse. © ianwool/Imago

Der Sommer steht vor der Türe und Sie möchten unbedingt ans Meer? Mittelmeer, Nordsee oder an tropische Strände: Einige Netflix-Serien wecken Urlaubs-Gelüste!

Fiktive Serien können vor allem eins: unterhalten. Doch sie können auch als Inspirationsquelle für zukünftige Reise dienen. Denn viele Drehbuchautoren und Regisseure lassen ihre Geschichten an besonders schönen Orten spielen – etwa in romantischen und historisch bedeutsamen kleinen Städten im Süden Europas oder in großen Metropolen wie New York City. Auch typische Urlaubsdestinationen sind regelmäßig Schauplatz von Film- und TV-Produktionen. Dazu gehören lange, schneeweiße Sandstrände oder raue Steilküsten-Landschaften, wie sie in England und Irland Besucher anlocken.

Sie möchten Ihren Urlaub am Meer verbringen, wissen aber noch nicht genau, wo? Die Landschaftsaufnahmen in folgenden Netflix-Serien haben inspirierende Wirkung!

Netflix-Serien, die am Strand spielen: Ihr nächstes Reiseziel?

Städte und Dörfer am Meer sind seit Jahrhunderten attraktive Urlaubsziele. Die einen schwimmen oder surfen, die anderen gehen einfach nur gerne stundenlang am Strand entlang. Auch folgende Netflix-Serien spielen an Orten, die Erholung versprechen – auch wenn die Handlung der fiktiven Serien in einigen Fällen alles andere als entspannend ist.

Drei Meter über dem Himmel : Eine Romanze, die Urlaubsgefühle weckt! Die italienische Serie basiert auf der Buchreihe von Federico Moccia und spielt in der Kleinstadt Cesinatico direkt am Mittelmeer gelegen. Dort lernen sich Ale und Summer kennen und lieben. Ale, ein früherer Motorrad-Rennfahrer, will wieder Ordnung in sein Leben bekommen, Summer dagegen will raus aus dem Trott und sehnt sich nach Abenteuern. Am Ende müssen sie sich entscheiden, für- oder gegeneinander.

: Eine Romanze, die Urlaubsgefühle weckt! Die italienische Serie basiert auf der Buchreihe von Federico Moccia und spielt in der Kleinstadt Cesinatico direkt am Mittelmeer gelegen. Dort lernen sich Ale und Summer kennen und lieben. Ale, ein früherer Motorrad-Rennfahrer, will wieder Ordnung in sein Leben bekommen, Summer dagegen will raus aus dem Trott und sehnt sich nach Abenteuern. Am Ende müssen sie sich entscheiden, für- oder gegeneinander. Der Mord an Gianni Versace: American Crime Story : Die Netflix-Serie spielt an der traumhaften Strandpromenade von Miami Beach, hat aber eine grausige Handlung. Es wird der Mord am weltbekannten Modedesigner Gianni Versace nachgezeichnet, der auf dem Gelände der Versace-Villa geschah. Nicht nur die Aufnahmen der South Beach von Miami sind sehenswert, auch prominente Schauspieler wie Penelope Cruz als Donatella Versace und Ricky Martin als Giannis Lebensgefährte sorgen für spannende Momente.

: Die Netflix-Serie spielt an der traumhaften Strandpromenade von Miami Beach, hat aber eine grausige Handlung. Es wird der Mord am weltbekannten Modedesigner Gianni Versace nachgezeichnet, der auf dem Gelände der Versace-Villa geschah. Nicht nur die Aufnahmen der South Beach von Miami sind sehenswert, auch prominente Schauspieler wie Penelope Cruz als Donatella Versace und Ricky Martin als Giannis Lebensgefährte sorgen für spannende Momente. Broadchurch: Die britische Krimiserie „Broadchurch“ spielt in der gleichnamigen fiktiven Kleinstadt und zeigt die Landschaft an der Küste von Dorset im Süden von Großbritannien. Doch so idyllisch Broadchurch auch gelegen ist, im Städtchen tragen sich schlimme Dinge zu. Aufgedeckt werden diese von Polizistin Ellie Miller (Olivia Coleman) und Detective Inspector Alec Hardy (David Tennant). Die beiden ermitteln aufgrund einer angespülten Leiche, doch welche Geheimnisse sie aufdecken, zeigt: Die „heile Welt“ in Broadchurch ist nur Fassade.

