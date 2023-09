Netflix: Welche neuen Serien und Filme kommen im Oktober 2023?

Von: Adam Arndt

Netflix Logo © Unsplash / @ventiviews

Was hat Netflix im Oktober an Neustarts im Film-, Serien-, Doku- und Showbereich zu bieten? Wir verraten es Euch. Neben neuen Folgen von „Lupin“, „Big Mouth“ und „Elite“ startet auch „The Fall of the House of Usher“. Einige Inhalte von Warner Bros. gibt es ebenso wie „Spider-Man: No Way Home“. Der letzte Teil von „The Walking Dead“ kommt ebenfalls online.

Im Oktober kommen beim Streamingdienst Netflix einige etablierte Dauerbrenner mit neuen Staffeln ins Programm, wozu zum Beispiel die Serien „Elite“ und „Big Mouth“ gehören. Auch der beliebte Dieb „Lupin“ geht mit Teil drei auf Sendung. Dazu feiert die neue Mike-Flanagen-Serie „The Fall of the House of Usher“ ihre weltweite Premiere.

Außerdem kommen Blockbuster wie „Spider-Man: No Way Home“, die „Spy-Kids“-Filme oder das Finale von „The Walking Dead“ auf die Streamingplattform. Eine tabellarische Übersicher über alle Netflix-Neuheiten im Oktober 2023 finden Sie bei Serienjunkies.de (Adam Arndt)