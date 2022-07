Neu im Juli auf Netflix: Welche Serien und Filme wollen Sie zuerst streamen?

Von: Janine Napirca

Serien-Junkies und Filmegucker aufgepasst: Auf diese Serien und Filme neu bei Netflix können Sie sich im Juli 2022 freuen.

Fans der US-amerikanischen Science-Fiction-Mysteryserie „Stranger Things“ haben sich sicherlich schon das Datum im Kalender rot markiert und können – ebenso wie bei anderen Serien – nicht abwarten, dass es endlich weitergeht: Am 1. Juli 2022 erscheint endlich der zweite Teil der vierten Staffel auf Netflix! Die genaue Uhrzeit, wann der zweite Teil von „Stranger Things 4“ auf Netflix erscheint? Die neuen Folgen stehen am Erscheinungstag wie gewohnt ab 9 Uhr auf der Streaming-Plattform zur Verfügung. Apropos Neuerscheinung: Haben Sie die neue Staffel „The Blacklist“ schon gesehen? Diese krasse Änderung wartet in der zehnten Staffel auf Red.

Die erfolgreiche Netflix-Produktion ist allerdings nicht das einzige Highlight, das Film- und Serienfans im Juli 2022 auf Netflix erwartet. Welche Filme und Serien im Juli 2022 auf Netflix erscheinen, entnehmen Sie der Liste am Ende des Artikels. Und wer mit dem Juni noch nicht durch ist, kann hier nachlesen, welche Filme und Serien im Juni 2022 neu auf Netflix erschienen sind.

Neu auf Netflix im Juli 2022: Das heiß ersehnte Staffelfinale von „Stranger Things“ ist endlich da!

Es ist halbes Jahr vergangen, seit Hawkins von Schrecken und Zerstörung bei der Schlacht von Starcourt heimgesucht wurde. Die Freunde haben im zweiten Teil der vierten Staffel „Stranger Things“ auf Netflix allein mit den Folgen zu kämpfen, denn sie sind zum ersten Mal voneinander getrennt. Hinzu kommen Schwierigkeiten in der Highschool.

Im Juli 2022 ist es endlich soweit: Der zweite Teil der vierten Staffel „Stranger Things“ erscheint auf Netflix! © Tina Rowden/Netflix

Und dann taucht auch noch eine neue und schreckliche übernatürliche Gefahr auf, die ein grausames Rätsel aufwirft, dessen Lösung dem Grauen der anderen Seite endlich ein Ende setzen könnte. Sind Sie bereit für das große Finale von „Stranger Things“?

Auch mit der Serie „Virgin River“ geht es im Juli 2022 auf Netflix weiter

Auch wenn Mel nicht weiß, wer der Vater ihres Babys ist, freut sie sich auf den lang ersehnten Traum des Mutterdaseins. Jack unterstützt sie zwar, kämpft jedoch mit der Frage ob er oder Mels verstorbener Ehemann Mark der Vater des Kindes ist.

Die vierte Staffel „Virgin River“ können Sie ab dem 20. Juli 2022 auf Netflix streamen. © Courtesy of Netflix

Es erscheint ein attraktiver neuer Arzt auf der Bildfläche, Hope erholt sich langsam von den psychologischen Folgen ihrer Hirnschädigung und Brie geht eine engere Beziehung mit Mike ein und kommt Calvins gewalttätigem Netzwerk einen Schritt näher. Obwohl Preacher eine neue romantische Bindung eingeht, hofft er, wieder mit Christopher und Paige vereint zu sein. Die vierte Staffel „Virgin River“, die Sie ab dem 20. Juli 2022 auf Netflix streamen können, dürfte spannend werden.

Der Jane-Austen-Klassiker „Überredung“ neu verfilmt mit Dakota Johnson ab Juli 2022 bei Netflix

Der Klassiker „Überredung“ von Jane Austen wurde neu verfilmt. Dakota Johnson, bekannt aus „Shades of Grey“, übernimmt die Rolle der unkonventionelle Anne Elliot. Die Frau mit modernem Selbstverständnis lebt mit ihrer hochnäsigen Familie am Rande des Bankrotts.

Die Neuverfilmung des Jane Austen-Klassikers „Überredung“ mit Dakota Johnson erscheint am 15. Juli 2022 auf Netflix. © Nick Wall/Netflix

Als Frederick Wentworth, gespielt von Cosmo Jarvis, – der schneidige Mann, mit dem es nicht geklappt hat – plötzlich wieder in ihr Leben tritt, muss Anne sich entscheiden, ob sie die Vergangenheit hinter sich lassen oder auf ihr Herz hören will, wenn es um zweite Chancen geht. Der Film „Überredung“ erscheint am 15. Juli 2022 auf Netflix.

Auf diese Neuerscheinungen können Sie sich im Juli 2022 bei Netflix freuen

Ab 1. Juli 2022 auf Netflix:

Stranger Things, Staffel 4 (Teil 2)

New Amsterdam, Staffel 2

Manifest, Staffel 1 bis 3

Ab 2. Juli 2022 auf Netflix:

My Liberation Notes

Ab 6. Juli 2022 auf Netflix:

King of Stonks

Uncle from Another World

Control Z, Staffel 3

Der erste Blick, der letzte Kuss und alles dazwischen

Das Mädchen auf dem Bild

Ab 7. Juli 2022 auf Netflix:

Karmas Welt, Staffel 3

Vinland Saga

Ab 8. Juli 2022 auf Netflix:

How to Build a Sex Room

Boo, Bitch

Die längste Nacht

Capitani, Staffel 2

Das Seeungeheuer

Ranveer Singh gegen die Wildnis mit Bear Grylls

Gefährliche Liebschaften

Incantation

Jewel

Ab 11. Juli 2022 auf Netflix:

Für Jojo

Malnazidos – Im Tal der Toten

Ab 12. Juli 2022 auf Netflix:

Verändere dein Bewusstsein

Der Mörder meiner Tochter

Bill Burr: Live at Red Rocks

Ab 13. Juli 2022 auf Netflix:

Extraordinary Attorney Woo, Staffel 1

Es tut verdammt weh, Staffel 1

Das Rätsel um D.B. Cooper

Sintonia, Staffel 3

Big Timber, Staffel 2

Unter der Sonne Amalfis



Hört nie auf zu träumen: Das Leben und Vermächtnis von Shimon Peres

Ab 14. Juli 2022 auf Netflix:

Resident Evil, Staffel 1

Kung Fu Panda: Der Drachenritter

Ab 15. Juli 2022 auf Netflix:

Remarriage & Desires, Staffel 1

Farzar, Staffel 1

Country Queen, Staffel 1

Mom, Don‘t Do That!, Staffel 1

Alba, Staffel 1

Überredung

Jaadugar – Der Zauberer

Ab 18. Juli 2022 auf Netflix:

Za duży na bajki

Live is Life

My Little Pony: A New Generation: Sing-Along (Englisch)

StoryBots: Laugh, Learn, Sing: Collection 2: Learn to Read

Ab 20. Juli 2022 auf Netflix:

Virgin River, Staffel 4

Bogdan Boner: Exorzist, Staffel 1 und 2

Ab 21. Juli 2022 auf Netflix:

Jurassic World: Neue Abenteuer, Staffel 5

Ab 22. Juli 2022 auf Netflix:

Blown Away, Staffel 3

The Gray Man

Ab 23. Juli 2022 auf Netflix:

Alchemy of Souls, Staffel 1

Ab 25. Juli 2022 auf Netflix:

Gabby‘s Dollhouse, Staffel 5

Ab 26. Juli 2022 auf Netflix:

DI4RIES, Staffel 1

Streetfood: USA

Ab 27. Juli 2022 auf Netflix:

Rebelde - Jung und rebellisch, Staffel 2

Car Masters - Von Schrott zu Reichtum, Staffel 4

Pipa

Der meistgehasste Mann im Internet

Traumhaus-Makeover, Staffel 3

Ab 28. Juli 2022 auf Netflix:

Keep Breathing, Staffel 1

Another Self, Staffel 1

Haarige Angelegenheiten

Oggy und die Kakerlaken: Die nächste Generation

Ab 29. Juli 2022 auf Netflix:

Uncoupled, Staffel 1

Detektiv Conan: Zero’s Tea Time

Fanático, Staffel 1

Rache ist süß: Das Rebel Cheer Squad, Staffel 1

Purple Hearts

The Entitled



The Beauty Queen of Jerusalem, Staffel 2

Außerdem soll im Juli 2022 die zweite Staffel von „Masaba Masaba“ auf Netflix erscheinen, ebenso wie „Indische Serienmörder: Der Schlächter von Delhi“. (jn)