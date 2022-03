Neue Amazon Prime Serien: Drei Produktionen, die Sie im März nicht verpassen sollten

Von: Juliane Gutmann

Alan Ritchson mimt Jack Reacher in der Serie „Reacher“. Seit März ist sie auch auf Amazon Prime Video erhältlich. © James Atoa/Imago

Regelmäßig füllen Streaming-Plattformen ihre virtuellen Regale mit neuen Serien & Filmproduktionen. Drei Amazon Prime Video-Veröffentlichungen stechen besonders heraus.

Was wäre ein entspannter Abend auf der Couch ohne gute Unterhaltung? Klar, man kann telefonieren oder ein Gesellschaftsspiel spielen. Doch in den meisten Fällen wird doch die „Beriesel-Option“ gewählt. Wer dem Free-TV den Rücken zugekehrt hat und Streamingdienste wie Netflix oder Amazon Prime Video abonniert hat, wird regelmäßig vom Angebot erschlagen. Immer neue Filme und Serien nehmen die Dienste in ihr Portfolio auf. Doch welche Produktion lohnt das Einschalten?

Wer neue Inspiration sucht, wird auch bei Amazon Prime Video fündig. Im März wurden eine Reihe neuer Produktionen ins Angebot aufgenommen. Drei davon lassen die Herzen von Serienjunkies* höher schlagen.

Neu im März auf Amazon Prime Video: 3 Serien-Empfehlungen

„Line of Duty“: Wer britische Serien mag, wird diese lieben. Die britische Krimi-Reihe handelt von Korruption innerhalb der Polizei, die es aufzudecken gilt. Interne Ermittler müssen dabei auch gegen ranghohe Polizeibeamte vorgehen, etwa Detective Chief Inspector Tony Gates, der gerade zum „Officer des Jahres“ gewählt wurde. Für Detective Sergeant Steve Arnott als Mitglied der Anti-Korruptionseinheit AC-12 nimmt der Kampf gegen die Bestechlichkeit gefährliche Ausmaße an.

Diese Serie hat Großes vor – nämlich die echte, noch nicht erzählte Geschichte Leonardo da Vincis zum Besten zu geben. Die US-amerikanisch-britische Historienserie zeigt Da Vinci als talentierten Freigeist, der mit den oft engstirnigen Ansichten seiner Zeit auf Kriegsfuß steht. Auf der Suche nach seiner eigenen Bestimmung erlebt der junge Mann immer wieder herbe Rückschläge – bis die Schönen und Reichen aufgrund seiner Erfindungen auf ihn aufmerksam werden. Doch dies hat nicht nur Vorteile. „Reacher“: Als Ex Militärpolizist Jack Reacher wegen eines Mordes, den er nicht begangen hat, verhaftet wird, findet er sich inmitten einer tödlichen Verschwörung korrupter Polizisten, dubioser Geschäftsleute und intriganter Politiker wieder und muss herausfinden, was in Margrave, Georgia, vor sich geht. So die Beschreibung der US-amerikanischen Krimi-Thriller-Serie auf Amazon Prime Video. Im März wurde die Produktion ins Prime-Video-Repertoire mit aufgenommen. Weltbekannt ist die Reihe auch, weil die erste Staffel von „Reacher“ auf dem internationalen Bestseller „Größenwahn“ von Lee Child basiert.

