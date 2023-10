Neue Details zur geplanten Netflix-Preiserhöhung

Von: Bjarne Bock

Logo des Streamingdienstes © Netflix

Die Geschäftszahlen vom Streamingservice Netflix lassen die Wall Street jubeln: Deutlich mehr Mitglieder als erwartet kamen im jüngsten Quartal dazu. Auch wurden nun die geplanten Preiserhöhungen von offizieller Seite konkretisiert.

Netflix hatte zum 30. September, sprich dem letzten Tag im dritten Quartal 2023, weltweit 247,15 Millionen Mitglieder. Seit dem 1. Juli waren ganze 8,76 Millionen Abonnenten neu dazugekommen. In den letzten drei Jahren konnte die Plattform nicht mehr so ein großes Plus einfahren. Zum Vergleich im dritten Quartal 2022 waren es nur 2,4 Millionen Buchungen.

Der Kampf gegen das Teilen von Passwörtern, gepaart mit dem Angebot eines günstigeren Abos mit Werbung, scheinen sich voll auszuzahlen. Für das letzte Quartal werden nun ähnlich hohe Zuwachszahlen vorhergesagt, zumal die Vorweihnachtszeit - auch im Streaming-Geschäft - immer zu den einnahmestärksten zählt. Wie sich Netflix die Preiserhöhung vorstellt, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Bjarne Bock)