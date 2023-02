Neue Netflix-Serie aus Spanien: Worum geht es bei „Das Mädchen im Schnee“?

Von: Judith Finsterbusch

Der Streaming-Dienst Netflix hat eine neue spanische Serie im Angebot. © Jenny Kane/dpa

Spanien hat bereits einige erfolgreiche Netflix-Serien geliefert, neu ist jetzt der sechsteilige Thriller „Das Mädchen im Schnee“. Worum es darin geht, steht in diesem Artikel:

Málaga - Einige spanische Netflix-Serien wie „Haus des Geldes“ wurden bereits zu riesigen internationalen Erfolgen. Jetzt hat der Streaming-Dienst neuen Stoff aus Spanien im Angebot: „Das Mädchen im Schnee“ basiert auf einem Bestseller des spanischen Autors Javier Castillo. Worum es in der neuen spanischen Netflix-Serie geht und was der Schriftsteller von der Verfilmung hält, verrät costanachrichten.com.

Gedreht wurde die neue spanische Netflix-Serie „Das Mädchen im Schnee“ übrigens in Málaga an der Costa del Sol. Dorthin haben die Macher auch die Handlung verlegt, in dem gleichnamigen Buch spielt die Geschichte in New York.