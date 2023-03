Neue Serien im März 2023 in der ZDF-Mediathek zum Streamen

Was gibt‘s im März in der ZDF-Mediathek? © ZDF/Camilla Winther/Frank Dicks/Alina Simmelbauer/NEUESUPER/Robert Viglasky

Für März hat man beim ZDF aufregende Neuigkeiten. Endlich findet ein britischer Fan- und Kritikerliebling den Weg ins deutsche Free-TV. Auch zwei Eigenproduktionen versuchen, die Herzen des Publikums zu gewinnen.

Im März 2023 hat man beim ZDF (hier die neuen Serien vom Februar) eine Überraschung für die Zuschauer:innen parat: Jahre nach der Ausstrahlung findet die gefeierte Serie „Killing Eve“ endlich ihren Weg ins deutsche Free-TV. Darüber hinaus baut man mit den Comedyserien „Like a Loser“ und „I Don‘t Work Here“ den Plan weiter aus, die Genres Sitcom und Comedy in Deutschland mit „neoriginal“-Highlights zu besetzen.

Zusätzlich schickt das Zweite den Einkauf „My Different Ways“ ins Rennen, eine dänische Coming-of-Age-Serie über einen jungen Mann, der herausfinden muss, was er vom Leben will.

4. März: My Different Ways - 1. Staffel

„My Different Ways“ ist eine lebensbejahende Coming-of-Age-Geschichte über Jugend, Liebe, Verantwortung und die Zerbrechlichkeit des Lebens. Als Vorlage für die siebenteilige Serie diente das Roman-Debüt „Noget om Vitus“ (mit deutschem Titel „Die allerbeste Zeit meines Lebens“) des dänischen Autors Sigurd Hartkorn Plaetner.

Der 27-jährige Vitus lebt vor sich hin und hat sich im eigenen Alltagstrott verloren. Seine Freundin Sara ist schwanger, doch Vitus fühlt sich noch nicht bereit für ein Kind. Dann trifft er Emma und sie hat alles, was Vitus fehlt: Sie ist lebenslustig, optimistisch, schlagfertig und impulsiv. Mit Emma erlebt Vitus Dinge, die ihn glücklich machen. Doch er verschweigt ihr, dass Sara ein Kind von ihm bekommt.

Während sich ihre Beziehung entwickelt, stellt sich heraus, dass Emma ein viel größeres Geheimnis mit sich trägt... Wird ihre Liebe überleben, wenn ihre Geheimnisse ans Tageslicht kommen?

Am 4. März kommen alle Folgen der ersten Staffel der Serie „My Different Ways“ in die Mediathek des öffentlich-rechtlichen Senders ZDF.

Im linearen Fernsehen ist die Produktion am 3. März ab 21.40 Uhr bei ZDFneo zu sehen. Alle Folgen laufen hintereinander weg. Welche weiteren Serien es im März zu sehen gibt, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)