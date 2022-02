So viel verrät der erste Trailer zu „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“

Von: Janine Napirca

Amazon Prime Video veröffentlichte den ersten richtigen Trailer zu „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“. Was der Teaser alles verrät, lesen Sie hier.

Der erste richtige Trailer zur Serie „Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ ist endlich da. Amazon Prime Video verrät im Teaser-Trailer, worum es in der Serie gehen wird. Das Video zeigt – die Handlung wird im Zweiten Zeitalter von Mittelerde angesiedelt sein.

Wovon handelt „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ auf Amazon Prime Video?

Während die bislang erschienenen Filme „Der Herr der Ringe: Die Gefährten“, „Der Herr der Ringe: Die zwei Türme“, „Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs“ und „Der Hobbit: Eine unerwartete Reise“, „Der Hobbit: Smaugs Einöde“ und „Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere“ im Dritten Zeitalter spielen, wird die Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ im Zweiten Zeitalter von Mittelerde stattfinden, also einige tausend Jahre vorher.

„Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ spielt im Zweiten Zeitalter von Mittelerde. © Courtesy of Prime Video/Amazon Studios

In der Serie soll es um das Schmieden der Ringe, den Aufstieg des dunklen Herrschers Sauron, die Geschichte von Númenor und die letzte Allianz von Elben und Menschen gehen. Liegen in den Romanen von J.R.R. Tolkien zwischen diesen Ereignissen mehrere hundert oder gar tausend Jahre, so werden sie in der Serie verdichtet erzählt.

So ist die Amazon Prime Video Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ mit den bekannten Filmen verknüpft

Obwohl die Handlung der Amazon Prime Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ mehrere Jahrhunderte vor der „Herr der Ringe“- und „Der Hobbit“-Trilogie spielt, gibt es einige Berührungspunkte. So werden neben Sauron beispielsweise die bekannten Elben Galadriel und Elrond, sowie die Harfoots bzw. Harfüße (aus diesen entwickelten sich später die Hobbits) teil der Serie sein.

Wann startet die Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ auf Amazon Prime Video?

Geplanter Start der Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" ist der 2. September diesen Jahres. Die Serie soll insgesamt aus acht Folgen bestehen, die jeweils im Wochentakt auf Amazon Prime Video veröffentlicht werden. (jn)