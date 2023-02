Neuer Trailer zum Amazon-Serienthriller The Consultant mit Christoph Waltz

Christoph Waltz in The Consultant © Amazon Prime Video

Der österreichische Oscarpreisträger Christoph Waltz spielt in der neuen Amazon-Serie The Consultant einen Boss, vor dem man sich fürchtet. Nun gibt es einen ersten Trailer zum Thriller rund um ein fiktives Mobile-Game-Studio.

Am Freitag, den 24. Februar können sich Abonnent:innen von Amazon Prime Video auf eine neue Thrillerserie mit Oscarpreisträger Christoph Waltz („Inglourious Basterds“, „Django Unchained“) freuen. In „The Consultant“ (zu Deutsch: „Der Berater“) spielt der Österreicher den Chef eines Unternehmens, das mobile Games für Smartphones entwickelt. Dabei hat sein Charakter Regus Patoff den Posten nur bekommen, weil der frühere CEO gestorben ist. Und nun sorgt der neue Mann an der Spitze mit brutalen Entscheidungen für ein Klima der Angst.

Das Amazon-Original, zu dem Anfang Januar der erste Teaser erschien, wird als „verdrehter, komischer Thriller“ beschrieben. Die Geschichte basiert auf einer Buchvorlage von Bentley Little aus dem Jahr 2015. Als Showrunner fungiert Tony Basgallop („Servant“), der zudem auch als Creator gilt. Neben Waltz als Hauptdarsteller sind auch Nat Wolff („Joe vs. Carole“), Brittany O‘Grady („Star“) und Aimee Carrero („Young & Hungry“) gesetzt. Als Regisseur fungiert Matt Shakman („WandaVision“). Den neuen Trailer finden Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)