Neuer Trailer zur 3. Staffel der Disney+-Serie The Mandalorian

mandalorian.jpg © Disney+

Wir leben wahrlich in #PeakPedroPascal-Zeiten: Einen Tag nach der Premiere der HBO-Serie The Last of Us erscheint nun auch der offizielle Trailer zur dritten Mandalorian-Staffel, die kommenden März bei Disney+ auf Sendung geht.

Wem „The Last of Us“ (hier kann man die Serie in Deutschland streamen) nicht reicht, kann bald noch eine zweite Genreserie mit Pedro Pascal als Beschützer eines ganz besonderes Kindes sehen, nämlich mit der dritten Season von „The Mandalorian“, die am Mittwoch, den 1. März bei Disney+ startet. Mehr als zwei Jahre sind seit dem zweiten Staffelfinale der beliebten „Star Wars“-Serie vergangen, obwohl Klein-Grogu (aka „Baby Yoda“) und der Kopfgeldjäger/Babysitter Din Djarin (Pascal) vor knapp einem Jahr auch im Spin-off „The Book of Boba Fett“ zu sehen waren.

Um die Vorfreude für die frischen „Mando“-Folgen auf Lichtschwerttemperatur anzuheizen, haben Disney und Lucasfilm nun im Rahmen der reichweitenstarken ABC-Sportsendung „NFL Wild Card“ einen langen Trailer veröffentlicht (im September erschien bereits ein Teaser von der D23-Messe). Darin sehen wir, wie sich das bezaubernde Duo zum Planeten Mandalore begibt. Din muss dort ein heilsames Bad in den sogenannten „lebenden Wassern“ nehmen, um sich von der Sünde der Demaskierung zu reinigen und wieder ein vollwertiger Mandalorianer zu werden. Das Vorschauvideo und was es sonst noch verrät, finden Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)