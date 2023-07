New Amsterdam: Tyler Labine erholt sich von Blutgerinnsel

Von: Adam Arndt

Teilen

Tyler Labine in der Serie „New Amsterdam“ © NBC

Der aus der Krankenhausserie „New Amsterdam“ bekannte Schauspieler Tyler Labine hatte jüngst mit einem überraschenden Gesundheitsupdate zu kämpfen. Aus vermeintlich harmlosen Bauchschmerzen wurde eine lebensbedrohliche Situation.

Als Dr. Iggy Frome war der Schauspieler Tyler Labine fünf Staffeln lang in der NBC-Krankenhausserie „New Amsterdam“ zu sehen und rettete dort als Teil der Crew des New Yorker Krankenhauses zahlreiche Leben. Wie er bei Instagram verraten hat, war jüngst sein eigenes Leben in Gefahr. Allerdings befindet er sich bereits auf dem Weg der Besserung.

In seinem Post, der mit von einem Video begleitet wird, schreibt er: „Manchmal ist es Dienstag und man läuft mit Bauchweh herum und versucht es wegzuschlafen. Dann kann es passieren, dass man am Mittwoch mit so dollen Bauchschmerzen aufwacht, dass man sich entscheidet zur Notaufnahme des örtlichen Krankenhauses zu fahren. Und manchmal ist das Bauchweh ein potentiell lebensbedrohliches Blutgerinnsel in deinen Innereien und deiner Leber und man muss die nächsten drei Tage im Krankenhaus verbringen und versucht nicht zu sterben. Manchmal eben.“ Wie es ihm mittlerweile geht, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Adam Arndt)