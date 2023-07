„Nine Perfect Strangers“ auf Amazon Prime: Wird es eine 2. Staffel geben?

Von: Juliane Gutmann

Star-Besetzung und eine mysteriöse Story: Wird die neue Amazon-Serie „Nine Perfect Strangers“ mit Nicole Kidman fortgesetzt?

Sie erhoffen sich Tiefenentspannung, ein paar Kilos weniger und manche sogar die Transformation ihrer Persönlichkeit: Im Wellness-Resort Tranquillum House wollen neun gestresste Großstädter innerhalb von zehn Tagen ihren Körper und Geist auf Vordermann bringen. Mit einer Fastenkur, die nur nährstoffreiche Smoothies erlaubt, startet die Wellness-Kur, die von der Geheimnis-umwitterten Leiterin des Ressorts angeleitet wird. Masha (Nicole Kidman), immer in weiß gekleidet und stets mit einer Metapher auf den Lippen, leitet die neun Teilnehmer in Gruppen- und Einzelsitzungen an – und fördert die dunklen Geheimnisse ihrer Schützlinge zu Tage. Drama, Tragödie, Mystery und Komödie treffen in der Amazon-Serie „Nine Perfect Strangers“ aufeinander.

Für die nötige Brise Humor sorgt vor allem Schauspielerin Melissa McCarthy als gescheiterte Buch-Autorin Francis und Bobby Cannavale als ehemaliger Profisportler Tony. Beide können sich zu Beginn so gar nicht leiden, doch so langsam fassen die zwei Streithähne Vertrauen zueinander. Doch nicht nur die zwischenmenschlichen Beziehungen stehen im Fokus der Serie. Der Zuschauer fragt sich immer wieder: Welches Ziel verfolgt Ressort-Leiterin Masha, die ihre Teilnehmer mithilfe geheimer Kameras beobachtet?

Schauspielerin und Filmproduzentin Nicole Kidman am 05.01.2018 in Los Angeles (USA) auf der Verleihung der 7. AACTA International Awards. Kidman spielt eine Hauptrolle in der neuen Amazon-Serie „Nine Perfect Strangers“. (Archivbild) © Vianney Le Caer/dpa

„Nine Perfect Strangers“: Wird es eine Fortsetzung geben?

Die ersten drei Folgen von „Nine Perfect Strangers“ können Amazon-Prime-Kunden jetzt streamen. Die restlichen fünf Episoden der Serie folgen dann wöchentlich immer freitags, wie das Portal filmstarts.de informiert. Dürfen sich Fans auch auf eine nächste Staffel freuen? Nein, es handelt sich nämlich um eine Mini-Serie, die von David E. Kelley und John Henry Butterworth kreiert und im Dezember 2020 abgedreht wurde. Die Miniserie feierte ihre Premiere am 18. August 2021 auf der Internetplattform Hulu. In Deutschland startete „Nine Perfect Strangers“ am 20. August 2021 bei Amazon Prime Video, wie das Portal Moviepilot berichtete. (jg)

