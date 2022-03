„Noch nie in meinem Leben...“: Comedy-Serie bekommt 4. und letzte Staffel

Von: Sophie Waldner

Nach vier Staffeln ist für „Noch nie in meinem Leben...“ auf Netflix Schluss. © Isabella B. Vosmikova/Netflix

Die dritte Staffel von „Noch nie in meinem Leben...“ ist noch nicht mal veröffentlicht. Dennoch wurde die vierte und letzte Season bereits bestätigt.

Netflix* gibt vorzeitig grünes Licht für eine weitere und finale Staffel der Comedy-Serie „Noch nie in meinem Leben...“. Damit zeigt sich erneut, wie populär die Serie von Autorin und Schauspielerin Mindy Kaling („The Office“) ist. Erst im September 2021 wurde bekannt, dass „Noch nie in meinem Leben...“ für eine dritte Staffel zurückgeholt wird. Dass die Serie noch ein weiteres Mal fortgesetzt wurde, dürfte nicht nur Kaling, sondern auch die Fans mächtig freuen.

„Noch nie in meinem Leben“ – Darum geht es in der Netflix-Serie

„Noch nie in meinem Leben“ handelt von einem indisch-amerikanischen Mädchen – der 15-jährigen Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan). Nach dem unerwarteten Tod ihres Vaters muss sie komplizierte Beziehungen in der Schule und zu Hause meistern. Doch das ist gar nicht so einfach. Während sie das Ziel verfolgt, immer cooler und beliebter zu werden, stellen sich dem Teenager neue Probleme in den Weg.

Netflix: Comedy-Serie endet nach Staffel 4

Auf ihrem offiziellen Twitter-Account gab Mindy Kaling bekannt, dass die dritte „Noch nie in meinem Leben“-Staffel noch diesen Sommer erscheinen wird. Außerdem verrät sie, dass die Comedy-Serie für eine vierte und finale Staffel verlängert wurde. Aus dem Tweet geht hervor, dass sie sich wahnsinnig darüber freut. Die Autorin kann es kaum erwarten, weitere romantische und turbulente Geschichten zu erzählen.

Die Produktion der dritten Staffel wurde kürzlich abgeschlossen. Wann die Dreharbeiten zur letzten Staffel beginnen, ist unbekannt. „Noch nie in meinem Leben“-Season vier wird aber voraussichtlich 2023 ausgestrahlt. (swa) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.