One Piece: Wie ist die 1. Staffel der Netflix-Piratenserie gelungen?

Von: Bjarne Bock

Teilen

Die Strohhutbande aus der Netflix-Serie „One Piece“ © Netflix

Mit „One Piece“ ist Netflix eine Anime-Adaption gelungen, die genau das leistet, was sie leisten soll: Newbies und Grünschnäbel an Bord holen. Die Realfilmserie mit Iñaki Godoy, Emily Rudd und Mackenyu quillt geradezu über vor Charme.

Die Animeserie „One Piece“ (genauso wie die dazugehörige Mangaserie) bereichern seit knapp 25 Jahren nicht nur die japanische Popkultur. Dass nun ausgerechnet die Realfilm-Serien-Adaption von Netflix den perfekten Einstieg bietet, kam in Anbetracht früherer Adaptionen wie „Cowboy Bebop (2021)“ oder „Death Note“ ziemlich überraschend.

Matt Owens („Marvel‘s Luke Cage“) und Steven Maeda („Helix“), die zwei Showrunner von „One Piece (2023)“, gingen ein großes Risiko ein, sich bei einer so überdrehten Swashbuckler-Story so nah am Originalton zu halten. Die achtteilige Auftaktstaffel, die am 31. August bei der Streaming-Plattform Premiere feierte, steckt voller Anime-Anspielungen. Der netteste Pirat der Welt und seine Crew haben alle einen Traum, den sie durch die Kraft der Freundschaft auch erreichen können.



Neben dem Mut zur Kindsköpfigkeit, was das neue „One Piece“ vermutlich auch zu einem geeigneten Stoff für „Fluch-der-Karibik“-Fans macht, ist der ganz sicher größte Schatz daher das Ensemble. Angeführt wird es vom mexikanischen Youngster Iñaki Godoy („Wer hat Sara ermordet?“, „The Imperfects“), dem im Lauf der Season mit uns Zuschauern dasselbe gelingt wie mit seiner Bande: Erst geht er uns mit seiner „toxischen Positivität“ gehörig auf die Nerven, bis wir ihn einfach lieben lernen. Was die erste Staffel der Realverfilmung von „One Piece“ so sehenswert macht, erfahren Sie bei Serienjunkies.de (Bjarne Bock)