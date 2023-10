Only Murders in the Building: Kritik der 3. Staffel der Disney+-Serie

Von: Mario Giglio

Wer hat den von Paul Rudd gespielten Schauspieler Ben Glenroy ermordet? Hatte sein von Meryl Streep dargestellter Co-Star etwas damit zu tun? Und wird das True-Crime-Podcast-Trio aus dem Arconia-Gebäude den Fall knacken? All das beantwortet die dritte Staffel von „Only Murders in the Building“.

Nach zehn amüsanten Episoden auf Hulu und Disney+ ist die dritte Staffel von „Only Murders in the Building“ zu Ende gegangen, in deren letzten Momenten erneut eine weitere Season mit einem neuen Mordfall im Arconia-Gebäude angeteast wurde. Langsam darf man sich also wirklich fragen, warum bei der Mordrate immer noch Leute in der New Yorker Adresse wohnen wollen, die sich als echter Killermagnet erweist...

Man kann sich aber ebenfalls fragen, ob die Krimiformel der Whodunnit-Comedy etwas festgefahren ist. So war es mit dem Erfahrungswert der ersten beiden Staffeln eigentlich klar, dass man die Hauptverdächtigen der ersten Hälfte komplett außer Acht lassen kann, was die Auflösung angeht - und dass die in der vorletzten Folge überführte Person nicht der Mörder ist. Ob sich das Einschalten in die dritte Staffel der Disney+-Serie „Only Murders in the Building“ lohnt, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Mario Giglio)