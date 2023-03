Outlander: Wann startet die 7. Staffel?

Szenenfoto aus der siebten Staffel der Serie Outlander © Starz

US-Kabelsender Starz streckt den Abschied von Outlander noch etwas. Die vorletzte Staffel erhält nun einen Starttermin und wird in zwei Parts gesendet. Eine achte Staffel und ein Ableger sollen später noch folgen.

Ab Freitag, den 16. Juni feiert die siebte und somit vorletzte Staffel der Zeitreiseromanze „Outlander“ beim US-Sender Starz ihre US-Premiere. Die 16 neuen Folgen sollen in zwei Parts gesplittet werden, also dann in zwei Achter-Blocks mit einer wöchentlichen Folge. Mittlerweile wurde offiziell bestätigt, dass die achte Season das Abschlusskapitel sein wird. Außerdem gibt es noch das Prequel „Outlander: Blood of My Blood“, das zu einem noch unbestimmten Zeitpunkt zu Starz kommt.

Erzählt werden soll damit die Liebesgeschichte von Ellen MacKenzie und Brian Fraser - den Eltern von Jamie Fraser (Sam Heughan) .In Deutschland wechselten die Premieren der Mutterserie kürzlich zu Universal TV, hier geht es ab April endlich weiter, wenn die sechste Season ihre hiesige Erstausstrahlung feiert. Worum es in der 7. Staffel geht, das lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)