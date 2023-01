Paramount+: Neue Serien und Filme zum Streamen im Februar 2023

Paramount+-Logo © Paramount

Paramount ist seit dem Deutschlandstart im Dezember der Streamingdienst, der am frühesten mit den Neuheiten für den Folgemonat hausieren geht. Nun steht fest, was im Februar auf die Plattform kommt. Doch werden wirklich alle Inhalte starten?

Paramount+ gibt es seit Dezember auch auf dem deutschen Markt und wieder verkündet dieser Dienst als erstes die Inhalte für den nächsten Monat Februar (hier die neuen Serien und Filme auf Paramount+ im Januar). Erneut ist die Liste an Neuheiten recht überschaubar. Zudem kamen in den letzten beiden Monaten nicht immer alle Inhalte wie angekündigt. Darum sind alle Angaben ohne Gewähr.

Diesmal sollen „Your Honor“, „Skymed“, aber auch ein neuer Teil der „Paranormal Activity“-Reihe online kommen. Die nächste deutsche Serienproduktion ist „A Thin Line“ und auch einige Show-Formate und Dokus sind angekündigt.

Generell gibt es dort Serien, Filme oder Dokus von den Marken CBS, Showtime, Paramount+, MTV, Nick, Comedy Central. Über die Webseite, mobile Geräte und TV-Apps von Apple, Amazon (auch als Prime Channel), Google, Samsung oder Roku kann man losstreamen. Eine Gratis-Testwoche ermöglicht Zeit, sich zu entscheiden. Sonst liegt der monatliche Preis bei 7,99 Euro und der Jahrespreis bei 79,90 Euro. In Deutschland und Österreich gibt es außerdem noch die Möglichkeit, über Sky in den Gratis-Genuss zu kommen. Voraussetzung ist das Sky-Cinema-Paket und das geht nur in der Receiver-Variante, wie Sky Q, wo es auch eine eigene App geben soll. WOW oder Sky-X-Kunden (in Österreich) müssten wohl extra buchen. Bis Ende Januar kann man außerdem einen Sparpreis ergattern und 59,99 Euro für ein Jahr zahlen (nur mit Kreditkarte!). Eine tabellarische Übersicht der Neuerscheinungen finden Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)