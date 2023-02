Preisgekrönte Serie Killing Eve im März bei ZDFneo als Free-TV-Premiere

Killing Eve © AMC/BBC America

Schon im Jahr 2018 startete die preisgekrönte Serie Killing Eve international. Nun kommt sie mit einigen Jahren Verspätung ins deutsche Free-TV. ZDFneo zeigt die erste Staffel in einem Rutsch Ende März. In den Hauptrollen sind Sandra Oh und Jodie Comer zu sehen.

Am Freitag, den 24. März ab 23.15 Uhr, feiert die britische Krimiserie „Killing Eve“ ihre Free-TV-Premiere bei ZDFneo. In der Nacht wird die Debütstaffel versendet. Ab Samstag, den 25. März stehen dann ab 10 Uhr morgens alle Folgen kostenlos in der ZDFmediathek zum Streamen zur Verfügung. Es gibt eine Originalton-Option. Die Deutschlandpremiere des Killerformats erfolgte im Februar 2019.

Anschließend hat ZDFneo hat außerdem bestätigt, dass die ganze Serie gezeigt werden soll. Alle vier Staffeln sollen also ins Free-TV und die Mediathek kommen. Wann genau die Staffeln laufen und wovon die Serie handelt, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)