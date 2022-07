„Promised Land“ – Worum geht es in der Serie „Gelobtes Land“, die seit Juli auf Disney Plus verfügbar ist?

Laufend erweitert der Online-Streamingdienst Disney Plus sein Programm. Seit Juli unter anderem um die US-amerikanische Serie „Promised Land“, zu Deutsch: „Gelobtes Land“.

Was klein angefangen hat, kann sich inzwischen durchaus in der Streaming-Welt behaupten: Der Online-Streamingdienst Disney Plus kann es nun mit Größen wie Netflix oder Amazon Prime Video aufnehmen. Immer wieder kommen neue Filme und Serien zum Streamingdienst der Walt Disney Company. Unter anderem fand „Promised Land“ bzw. auf Deutsch „Gelobtes Land“ am 6. Juli zu Disney+. Welche weiteren Serien und Filme seit Juli 2022 neu bei Disney Plus sind, lesen Sie hier.

Disney Plus hat sein Juli 2022 die Serie „Promised Land“ bzw. „Gelobtes Land“ im Programm

In der neuen Serie „Promised Land – Gelobtes Land“ geht es um „zwei Latinx-Familien im Wettstreit um Reichtum und Macht“, wie Disney Plus berichtet. Bei „Promised Land“ bzw. „Gelobtes Land“ handelt es sich Moviepilot.de zufolge um eine US-amerikanische Dramaserie des Senders ABC, die eine epische, mehrere Generationen umfassende Geschichte erzählt.

„Promised Land“: Worum geht es in der Disney Plus-Serie „Gelobtes Land“

Dem Film- und Fernsehserien-Infoportal Wunschliste.de nach, steht im Zentrum der Handlung von „Gelobtes Land“ der Weinberg Heritage House im Sonoma Valley in Kalifornien. Joe Sandoval, dargestellt von John Ortiz, hat das besagte Weingut im Laufe der Jahre zu einem Imperium ausgebaut. Doch dann droht ein Fremder einen Keil zwischen verschiedene Familienmitglieder zu treiben. Wirken sich Geheimnisse aus der Vergangenheit nachhaltig auf die Zukunft des Weinguts aus?

Wer spielt in der Serie „Promised Land“ bzw. „Gelobtes Land“ auf Disney Plus mit?

Während Michael Cuesta Regie führte und Matt Lopez das Drehbuch schrieb, waren beide gemeinsam mit Adam Kolbrenner und Maggie Malina für die Produktion von „Promised Land – Gelobtes Land“ verantwortlich. In der Disney Plus-Serie spielen zudem einige Gesichter mit, die Sie aus anderen Filmen bzw. Serien kennen könnten, wie beispielsweise Joe-Sandoval-Darsteller John Ortiz, der im Film „Fast & Furious – Neues Modell. Originalteile“ mitwirkte.

Lettie Sandoval alias Cecilia Suárez kennen Sie möglicherweise aus der Komödie „Spanglish" mit Adam Sandler. Augusto Aguilera, der die Rolle des Mateo Sandoval übernimmt, war bereits unter anderem in „Predator – Upgrade" zu sehen und Veronica Sandoval aka Christina Ochoa hatte einen Gastauftritt in „Modern Family".