Quartal-Highlights 2023: Die besten Serien von Januar bis März

Serien-Quartal-Highlights 2023 © AMC/HBO/Amazon

Nach dem ersten Quartal des aktuellen Jahres wird bei Serienjunkies.de Bilanz gezogen, was die besten Serien und Staffeln angeht, die von Januar bis März neu in Deutschland angelaufen sind. Von Drama bis Comedy, Live-Action bis Animation, realistisch bis Fantasy ist alles dabei.

Viermal im Jahr stellt Serienjunkies.de die Quartals-Highlights der Serienwelt vor. Infrage kommen alle Serien und Staffeln, die in diesem Zeitraum neu in Deutschland gestartet sind. Was waren von Januar bis März 2023 die besten Formate und wo kann man sie ansehen?

The Big Door Prize

Stellen Sie sich vor, jemand könnte Ihnen vom Potential erzählen, was Sie alles im Leben erreichen könnten. Genau das geschieht den Bewohnerinnen und Bewohnern der beschaulichen Stadt Deerfield als eine entsprechende Maschine im Krämerladen der Stadt auftaucht. Vom Grundgerüst her an Amazons „Upload“ erinnernd, begeistert die noch recht frische Apple TV+-Serie „The Big Door Prize“ mit Chris O‘Dowd („The IT Crowd“) in der Hauptrolle die Zuschauer:innen mit bezauberndem Cast in einem clever-komödiantischem Science-Fiction-Setting. Die weiteren Topserien der ersten Monate 2023 finden Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)