206 TV-Experten küren beste Serien des 21. Jahrhunderts: Breaking Bad schafft es auf Platz 3

Von: Juliane Gutmann

Die Serie „The Crown“ schafft es in der BBC-Top-100 der besten Serien des Jahrhunderts auf Platz 16. © Des Willie/Netflix

Was sind die besten Fernsehserien des 21. Jahrhunderts? Ein Gremium aus Filmkritikern und Branchenvertretern will die Antwort gefunden haben.

Bei Filmen und Serien gehen die Geschmäcker freilich auseinander. Top-10-Rankings und andere Auflistungen bedeuten deshalb noch lange nicht, dass die Sieger-Serie auch bei jedem Zuschauer Begeisterung auslöst. Doch Rankings können dann eine gute Sache sein, wenn man auf der Suche nach einer neuen Serie ist. Sind Sie? Dann könnte Sie die neue BBC-Culture-Top-100-Liste interessieren. Der Kultur-Kanal der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt in Großbritannien hat sich dabei die Frage vorgenommen, welche Serien zu den besten des aktuellen Jahrhunderts zählen.

Insgesamt hatten 206 TV-Kritiker, Journalisten und Branchenvertreter aus 43 Ländern für 460 verschiedene Serien gestimmt, heißt es auf bbc.com. Die BBC Top 100 kam zustande, indem jeder der Wähler seine zehn Lieblingsfernsehserien des 21. Jahrhunderts nannte, heißt es weiter. „Das Damengambit*“, „Orange is the New Black“, „Borgen“: Hat es Ihre Lieblingsserie auch in die Top 100 geschafft?

„The Wire“ als beste Serie des Jahrhunderts gekürt

92 der besten Serien sind englischsprachig und nur elf Produktionen stammen von Frauen, so die Ergebnisse von BBC Culture. 79 Produktionen wurden von männlichen Serienmachern konzipiert, zehn wurden von Männern und Frauen gemeinsam entwickelt. Die wahlberechtigten TV-Experten haben BBC zufolge folgende Serien in die Top-10 des 21. Jahrhunderts gewählt:

Platz 1: The Wire (2002-2008)

Platz 2: Mad Men (2007-2015)

Platz 3: Breaking Bad (2008-2013)

Platz 4: Fleabag (2016-2019)

Platz 5: Game of Thrones (2011-2019)

Platz 6: I May Destroy You (2020)

Platz 7: The Leftovers (2014-2017)

Platz 8: The Americans (2013-2018)

Platz 9: The Office (UK) (2001-2003)

Platz 10: Succession (2018-)

Die Auflistung aller 100 Serien finden Sie auf bbc.com.

