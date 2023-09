Rick and Morty: So hören sich die neuen Stimmen an

Von: Bjarne Bock

Szenenfoto aus der siebten Staffel der Animationsserie „Rick and Morty“ © adult swim

Endlich wissen wir, wie die neuen Stimmen von „Rick and Morty“ ab der siebten Staffel klingen: Der offizielle englische Trailer zur siebten Staffel, die nächsten Monat startet, gibt die erste Klangprobe. Wie nah bewegt man sich am Original?

Am Sonntag, den 15. Oktober geht beim US-Sender adult swim die inzwischen siebte Staffel der Animationsserie „Rick and Morty“ auf Sendung. In Deutschland zeigt Warner TV Comedy tags drauf ebenfalls schon die Originalfassung. Doch diesmal gibt es eine Besonderheit: Nach der Entlassung von Co-Creator und Hauptsprecher Justin Roiland müssen sich die Fans auf neue Stimmen des Opa-Enkel-Gespanns gefasst machen. Mit der Enthüllung, wie die Figuren fortan klingen werden, hat man bis jetzt gewartet, nämlich zur Veröffentlichung des offiziellen Trailers.

Wer es nicht besser wüsste, würde womöglich gar nichts ahnen von dem Chaos hinter den Kulissen. Denn die Stimmen von Rick und Morty klingen fast genau wie das Original. Es sind eher Nuancen, an denen man einen Unterschied zu erkennen meint. Dan Harmon, der zweite Co-Serienschöpfer neben Roiland, und der amtierende Showrunner Scott Marder haben sich also dafür entschieden, möglichst nah am ursprünglichen Klang zu bleiben. Wann man erfährt, wer die neuen Sprecher von „Rick and Morty“ sind, lesen Sie bei Serienjunkies.de. Dort kann man auch den neuen Trailer sehen. (Bjarne Bock)