Sailor Moon Cosmos: Trailer zum finalen Kampf der Sailorkriegerinnen

Sailor Moon Cosmos © Toei Animation

Sailor Moons letzter Kampf kommt diesen Sommer mit dem zweiteiligen Animefilm Sailor Moon Cosmos auf uns zu, mit dem die abschießende Story aus der Mangavorlage neu umgesetzt wird. Sailor Galaxia, die Sailor Starlights und Sailor Chibi-Chibi Moon lassen sich schon im jüngsten Trailer dazu blicken.

Toei Animation hat einen weiteren Trailer zum zweiteiligen Animefilm „Sailor Moon Cosmos“ veröffentlicht, der am 9. beziehungsweise 30. Juni in den japanischen Kinos anläuft. Ob und wann die beiden Teile wie der Vorgängerfilm Sailor Moon Eternal außerhalb Japans zu Netflix kommen, steht noch in den Sternen...

Die finale Story aus Naoko Takeuchis Magical-Girl-Mangaklassiker wurde in der 90er-Jahre-Adaption mit der fünften Season namens „Sailor Moon Sailor Stars“ erzählt, die einige Charaktere und Abläufe der Vorlage abänderte. In beiden Versionen bekommt es das Sailor-Team mit der schurkischen Sailor Galaxia zu tun, die im Shadow-Galactica-Imperium ihr untergebene Sailorkriegerinnen als Scherginnen beschäftigt. Gemeinsam sind sie im Auftrag der Entität Chaos hinter den mächtigen Sailor Crystals her, die den kosmischen Kriegerinnen ihre Kraft geben. Gleichzeitig erscheinen mit den Sailor Starlights drei bisher unbekannte Sailorkriegerinnen aus einer fremden Galaxie auf der Bildfläche, die eine geheime Verbindung zur Boyband Three Lights haben und ihre Prinzessin suchen... Den Trailer sehen Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)