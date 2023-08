Heartstopper: Kritik zur 2. Staffel der Netflix-Serie

Von: Adam Arndt

Die Figuren aus der Netflix-Serie „Heartstopper" in der zweiten Staffel

Es muss nicht immer High Drama sein: Die Netflix-Serie „Heartstopper“ demonstriert in ihrer zweiten Staffel erneut, dass es einen Platz für Formate mit positiver Stimmung gibt. Charlie, Nick, Elle, Tao und Co. gehen einfach ans Herz.

„Heartstopper“ ist eine besondere Netflix-Produktion. Die zentralen Figuren sind so sympathisch wie selten in einer Serie. Das ist wahrscheinlich das größtmögliche Kompliment an Comic-Vorlagen-Autorin Alice Oseman, die auch die Drehbücher der Netflix-Serie schreibt, das man machen kann. Gleichzeitig ist es aber auch ein Kompliment an die Casting-Abteilung des Formats, denn sympathische Jungschauspieler wachsen nicht unbedingt auf Bäumen.

Bereits die erste Staffel des queeren Formats war eine bingebare Überraschung, die die junge Liebe zwischen Nick (Kit Connor) und Charlie (Joe Locke) etablierte, während einige Hürden rund um das Coming-out und die sexuelle Selbstfindung genommen werden mussten. Die achtteilige zweite Staffel vertieft die Beziehung nun, findet aber auch wieder genügend Zeit für die fantastischen, charmanten Nebenfiguren, die Teil der größeren Clique sind. Was die Serie „Heartstopper“ sehenswert macht, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Adam Arndt)