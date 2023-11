Wie gut ist die neue RTL-Serie über den FC Bayern München?

Von: Loryn Pörschke-Karimi

Drucken Teilen

Keyart zu der Serie „Gute Freunde - Der Aufstieg des FC Bayern“ © RTL

Die deutsche Serie „Gute Freunde“ erzählt vom Aufstieg des Fussballclubs FC Bayern München. Darin begleiten wie die Bayern auf dem Weg von der Regionalliga an die Spitze, dargestellt anhand von fünf namhaften Figuren des Geschehens. Den Start macht Gerd Müller.

Spoilerwarnung - diese Meldung kann Hinweise auf die Fortführung der Handlung enthalten!

Was geschieht, wenn ein Kölner Sender (RTL), ein Autorenteam beauftragt, das vor allem mit Berliner Szenegeschichten bekannt geworden ist (HaRiBO: 4 Blocks, Kleo), um die Geschichte eines bayrischen Kulturguts (FC Bayern München) auf die Mattscheibe zu bringen? Das lest Ihr in unserem Review zur Pilotepisode der Serie Gute Freunde.

Wovon handelt die Serie „Gute Freunde“?

Zeitlich befinden wir uns in den 60/70er Jahren, örtlich, natürlich in Bayern. Dort befindet sich ein Fussballverein, der sich zu Höherem berufen fühlt als die Regionalliga. Der FC Bayern München, allgemein kurz als „die Bayern“ bezeichnet, will hoch hinaus. Raus aus der Regionalliga, rein in die Bundesliga, in die erste Reihe. Das alles wollen die Köpfe hinter dem Team in kurzer Zeit wahr machen, denn es droht die Rückkehr des einstigen Vorsitzenden. Präsident Wilhelm Neudecker (Michael A. Grimm) und Manager Robert Schwan (Maximilian Brückner) haben nicht viel Zeit, aber viel vor.

Dazu kommen ihnen junge Nachwuchstalente gerade recht. Die müssen sie aber zunächst einmal anwerben. An Selbstvertrauen fehlt es dem angehenden Spitzenverein nicht. Das erleben wir direkt in der Pilotepisode, die auf den jungen Schweißer Gerd Müller (Markus Krojer) fokussiert ist. Sein Vater ist verstorben, seine Mutter kommt mit den beiden erwachsenen Söhnen gerade so über die Runden. Doch der Nördlinger hat eines für sich: Er hat 280, pardon, 180 Tore geschossen in der vergangenen Saison. Das ist auch den Bossen der großen Münchner Vereine nicht verborgen geblieben. Eines Nachmittags kündigen sich die Bosse von 1860 München an, doch mit Dreistigkeit und dem nötigen Kleingeld luchsen die Bayern den Konkurrenten den Star kurzerhand ab. Gerd geht zu den Bayern, punkt.

Wie es ihm beim FC Bayern München ergeht und ob sich das Einschalten in die RTL-Serie „Gute Freunde“ lohnt, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Loryn Pörschke-Karimi)