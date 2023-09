Sex Education: Was geschieht im Finale der Netflix-Serie?

Von: Bjarne Bock

Was erwartet Otis und Co im großen Finale der Serie „Sex Education“? © Netflix

Die beliebte Netflix-Dramedy „Sex Education“ ist mit ihrer vierten und leider letzten Staffel an den Start gegangen. Worauf müssen die Fans sich im großen Serienfinale gefasst machen? Was steht für die Figuren an?

Mit acht finalen Ausgaben verabschiedet sich am heutigen Donnerstag, den 21. September die Netflix-Serie „Sex Education“ von ihren Fans, die die walisisch-englische Eigenproduktion seit der Premiere 2019 zu einem der beliebtesten Originals überhaupt beim Streamer machten. Allmählich entwachsen auch die Youngsters - einerseits durch das fortschreitende Alter, andererseits wegen ihrer gesteigerten Popularität - der aufklärerischen Coming-of-Age-Dramedy.

Eric-Darsteller Ncuti Gatwa wurde bekanntermaßen als neuer Hauptdarsteller bei der Sci-Fi-Kultserie „Doctor Who“ gecastet, und war neben seinen Kollegen Emma Mackey (Maeve) und Connor Swindells (Adam) diesen Sommer auch im Blockbuster „Barbie“ zu sehen. Was den Figuren der Serie „Sex Education“ im Finale bevorsteht, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Bjarne Bock)