Smallville: Allison Mack nach NXIVM-Vergehen aus Gefängnis entlassen

Von: Adam Arndt

Allison Mack beim Verlassen des Gerichtsgebäudes im Jahr 2018 © Louis Lanzano/IMAGO

Die aus „Smallville“ bekannte Schauspielerin Allison Mack, war vor einigen Jahren im Sex-Sklavenkult NXIVM aktiv und musste für ihre Verbrechen ins Gefängnis. Nun wurde sie aus der Haft entlassen. Nach zwei von drei angesetzten Jahren.

Die Schauspielerin Allison Mack („Smallville“) ist wieder auf freiem Fuß. Sie hatte sich 2018 schuldig bekannt, im Rahmen der sogenannten NXIVM-Sekte an Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung beteiligt gewesen zu sein sowie an Verschwörung zur Zwangsarbeit. Drei Jahre musste sie deswegen ins Gefängnis. Allerdings wurde sie nun nach zwei Jahren schon wieder entlassen, wie die Times Union meldet und sich dabei auf Akten des Bureau of Prisons beruft.

Maximal hätten Mack für ihre Taten bis zu 17 Jahre hinter Gittern erwarten können. Mildernd auf das Strafmaß ausgewirkt hat sich, dass sie so geständig war und sogar dabei half, den Haupttäter Ranieri mit belastenden Tonaufnahmen zu überführen. Sektenführer Keith Ranieri wurde derweil zu 120 Jahren in Haft verurteilt. Mack zeigte Reue und entschuldigte sich öffentlich damals kurz vor ihrer Verurteilung: „Es tut mir leid, dass ich euch zu NXIVM gebracht habe. Es tut mir leid, dass ich euch den schändlichen und emotional missbräuchlichen Taten dieses verrückten Mannes ausgeliefert habe.“ Was genau geschehen war und welche Schauspielerinnen noch involviert waren, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Adam Arndt)