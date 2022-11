House of the Dragon: So lange müssen Fans auf Staffel 2 warten

Ewan Mitchell als Prinz Aemond Targaryen im Staffelfinale von „House of the Dragon“ © HBO

Die erste Staffel der HBO-Fantasyserie „House of the Dragon“ ist gerade zu Ende gegangen. Da gibt es unerfreuliche Nachrichten für alle, die gerne weiterschauen möchten.

Der HBO-Chef sowie Ryan Condal, der Showrunner der Serie, haben in einem Interview erklärt, warum es zur langen Wartezeit kommen wird. „Erwartet es nicht für 2023“, sagt Casey Bloys, seines Zeichens Chief Content Officer beim Premium-Sender HBO (und dem dazugehörigen Streamingservice HBO). Er bezieht sich mit seiner Aussage gegenüber der Website „Vulture“ auf die zweite Staffel seiner hauseigenen Fantasyserie „House of the Dragon“, dem ersten und bis zum Finale sehr erfolgreichen Prequel des früheren Superhits „Game of Thrones“. Das kommende Jahr wird also wieder ein Westeros-freies Jahr sein, zumindest auf den Bildschirmen.

Wie bereits vor ein paar Wochen in Erfahrung gebracht, erfolgt der Drehstart zur neuen „HotD“-Season im Frühling. Wobei ein Großteil der Außenszenen erneut im spanischen Caceres gedreht wird, während die Innenaufnahmen im englischen Cornwall entstehen (genauer gesagt in den neuen Warner Bros. Leavesden Studios). Bedenkt man das enorme Ausmaß an digitaler Nachbearbeitung, das die Serie mit ihren zahlreichen Drachen erfordert, schien bereits vor der Aussage Bloys‘ ein zeitnaher Staffelstart sehr unwahrscheinlich. Zumal zunächst auch der Writer‘s Room mit seiner Arbeit fertig werden muss. Und es müssen ein paar neue Rollen gecastet werden; so etwa Alicents dritter Sohn Daeron oder Cregan Stark, der Lord von Winterfell. Was für die Verzögerung sorgt, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)