Special Ops - Lioness: Woher kennt man die Stars der Serie von Paramount+?

Von: Bjarne Bock

Der Cast der Serie „Special Ops: Lioness“ von Paramount+ © Paramount+

Neben Superstars wie Zoe Saldana, Nicole Kidman und Morgan Freeman hat das Militärdrama „Special Ops: Lioness“ noch viele andere bekannte Seriengesichter zu bieten.

Ein bisschen „Homeland“, ein bisschen „Quantico“, ein bisschen „Covert Affairs“ und ein bisschen „Tom Clancy‘s Jack Ryan“ stecken in der starbesetzten Serie „Special Ops: Lioness“, die Ende Juli bei Paramount+ Premiere feierte. Allerhand Aufmerksamkeit erhielt das Militärdrama auch schon wegen seines Schöpfers Taylor Sheridan, der zuletzt den Superhit „Yellowstone“ landete.

Auf dem Papier ist der Cast der Serie einer der hochkarätigsten des ganzen Serienjahres 2023. Nicht nur die Oscarpreisträger Nicole Kidman („Big Little Lies“, „The Undoing“) und Morgan Freeman („Die Verurteilten“, „Sieben“) sind dabei, auch „Guardians of the Galaxy“- und „Avatar“-Star Zoe Saldaña ist an Bord.

Woher Sie diese und die anderen Stars aus der Serie „Special Ops: Lioness“ kennen, sehen Sie bei Serienjunkies.de (Bjarne Bock)