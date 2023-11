Spin-off zu „The Rookie“ nach erster Staffel abgesetzt

Von: Adam Arndt

Niecy Nash in „The Rookie: Feds“ © ABC

Während sich die Mutterserie „The Rookie“ großer Beliebtheit erfreut, lief es für den FBI-Ableger „The Rookie: Feds“ bisher nicht so rund. US-Network ABC hat nach dem Ende der Hollywood-Streiks entschieden und wird keine zweite Staffel bestellen.

Lange Zeit herrschte Ungewissheit, ob Simone Clark (Niecy Nash) als FBI-Frischling in The Rookie: Feds einen zweiten Staffeleinsatz erhalten wird, doch nun steht laut TVLine fest, dass ABC nach der ersten Staffel die Akten schließt. Dabei hat der Sender offenbar das Streikende der Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA abgewartet.

Lange Wartezeit auf die Entscheidung zur Zukunft von „The Rookie: Feds“

The Rookie wurde bereits im April 2023 für eine sechste Staffel verlängert, das Spin-off blieb viele Monate in der Schwebe. ABC und das Studio haben die Verträge für das Ensemble so lange offen gehalten.

Wie viele Zuschauer schalteten bei „The Rooke: Feds“ ein?

Im September 2022 schalteten 2,2 Millionen Zuschauer ein und das Rating lag bei 0.3 in der werberelevanten Zielgruppe. Allerdings wurde das FBI-Format auch auf dem schwierigen Timeslot am Dienstag um 22 Uhr gezeigt. Dennoch konnte man über VoD-Zuschauer ordentlich wachsen, zumindest bis zur Midseason.

Insgesamt holte die erste Staffel im Durchschnitt 4,3 Millionen Zuschauer und ein Rating von 0.5 (Live+7-Zahlen). Damit landete man auf den hinteren Plätzen des Senderrankings vor den abgesetzten Serien The Company You Keep und A Million Little Things. In der Zielgruppe konnte man nur Alaska Daily und „The Company You Keep“ schlagen.

Worum geht es in „The Rookie: Feds“?

Simone Clark (Niecy Nash-Betts) ist beim Ableger der weibliche Rookie aus dem Titel. Eigentlich wollte sie schon in jungen Jahren zum FBI, doch dann bekam sie Zwillinge und musste diesen Traum auf Eis legen. Nun sind die Zwillinge am College und Simone kann mit 48 Jahren zum ältesten Rookie der FBI Academy werden. Zuvor arbeitete sie im Schuldienst. Der Original-Rookie Officer John Nolan (Nathan Fillion) suchte zuletzt in Staffel vier bereits ihre Hilfe, als ein ehemaliger Schüler von ihr unter Terrorverdacht stand.

Wo man die Serie „The Rooke: Feds“ in Deutschland schauen kann, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Adam Arndt)