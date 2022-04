Netflix bestätigt Staffel 2: „Das ‚Squid Game‘ Universum hat gerade erst begonnen“

Von: Sophie Waldner

In der Serie „Squid Game“ kämpfen die Spieler ums Überleben. © Netflix/Imago

Dass die südkoreanische Hit-Serie „Squid Game“ eine Fortsetzung bekommen würde, war klar. Nun hat sich der Netflix-Boss persönlich dazu geäußert.

Der Streamingdienst Netflix* konnte mit der Thriller-Serie „Squid Game“, aus Südkorea große Erfolge feiern. Klar, dass man da eine Fortsetzung plant. Der Macher der Serie, Hwang Dong-hyuk, hat die zweite Staffel schon lange bestätigt – auch wenn es anfangs noch nicht danach aussah. Der Regisseur war von dem „Squid Game“-Erfolg so überrascht, dass er noch gar nicht wusste, ob er überhaupt eine weitere Staffel entwickeln kann und will. Doch nun gibt es seitens Netflix eindeutig Worte über die Fortsetzung. Und das von keinem geringeren, als dem Boss, Ted Sarandos, höchstpersönlich.

Netflix-Boss gibt grünes Licht für „Squid Game“-Staffel 2

Wie bereits erwähnt, konnte sich Hwang Dong-hyuk doch dazu durchringen, die zweite Staffel seiner Erfolgsserie „Squid Game“ zu entwickeln. „Es gab so viel Druck, so viel Nachfrage und so viel Liebe für eine zweite Staffel“, so Dong-hyuk im November 2021. „Ich habe fast das Gefühl, dass Sie uns keine Wahl lassen! Aber ich werde sagen, dass es tatsächlich eine zweite Staffel geben wird. Ich habe sie jetzt im Kopf. Ich befinde mich gerade in der Planungsphase. Ich glaube, es ist noch zu früh, um zu sagen, wann und wie das passieren wird“, erklärte er.

Doch das hieß noch lange nicht, dass auch der Streaming-Riese mit an Bord ist. Diese Unsicherheiten wurden aber nun aus dem Weg geräumt. Denn wie das US-Magazin vibe.com berichtet, findet der Netflix-Boss Ted Sarandos, dass „das ‚Squid Game‘ Universum hat gerade erst begonnen“ hat. Und somit gibt es „absolut“ eine zweite Staffel, erklärt er.

