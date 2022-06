„Squid Game 2“ kommt: Netflix gibt auf Twitter erste Details zur Fortsetzung bekannt

Von: Janine Napirca

Netflix hat nun offiziell die zweite Staffel von „Squid Game“ bestätigt. Was bislang über die Fortsetzung bekannt ist, erfahren Sie hier.

Schon länger kursierten Gerüchte – jetzt ist es endlich offiziell bestätigt: „Squid Game 2“ kommt! Die erfolgreiche südkoreanische Produktion von Netflix wird von den Fans sehnlichst erwartet. Auf Twitter bestätigt Netflix nun die zweite Staffel von „Squid Game“ mit einem Mini-Teaser ganz offiziell. Auch Schöpfer Hwang Dong-hyuk meldete sich zu Wort und gab ein paar brisante Details zur Fortsetzung der Erfolgsserie bekannt.

„Squid Game“ geht in die Verlängerung: Netflix veröffentlicht Mini-Teaser auf Twitter

In einem kurzen Video zeigt Netflix auf Twitter das Auge der Killer-Puppe aus dem tödlichen Spiel „Rotes Licht, grünes Licht“, dem sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in „Squid Game“ stellen müssen. In dem Auge der Puppe leuchtet in rot die Zahl 2, stellvertretend für die zweite Staffel der erfolgreichen Netflixproduktion.

Netflix: „Squid Game“-Schöpfer offenbart pikante Details zur zweiten Staffel

Ebenfalls auf Twitter veröffentlichte Netflix eine Nachricht des „Squid Game“-Schöpfers Hwang Dong-hyuk an alle Fans der erfolgreichen Serie:

12 Jahre hat es gedauert, bis die erste Staffel von „Squid Game“ letztes Jahr zum Leben erweckt wurde. Aber es dauerte 12 Tage, bis „Squid Game“ zur beliebtesten Netflixserie aller Zeiten wurde. Als Autor, Regisseur und Produzent von „Squid Game“ möchte ich den Fans auf der ganzen Welt ein großes Lob aussprechen. Danke, dass Sie unsere Serie gesehen und geliebt haben.

Der Schöpfer der Netflixserie „Squid Game“ gab des Weiteren einige brisante Details zur zweiten Staffel bekannt. So soll der Hauptdarsteller Gi-hun, gespielt von Lee Jung-jae zurückkehren, ebenso wie Lee Byung-hun als Frontmann.

Und jetzt kehrt Gi-hun zurück. Der Frontmann kehrt zurück. Staffel 2 ist in Arbeit. Der Mann im Anzug mit ddakji könnte zurückkommen. Sie werden außerdem Young-hees Freund Cheol-su kennenlernen.

Ob der Mann im Anzug alias Gong Yoo, der die Kandidaten und Kandidatinnen des Todeswettkampfs mithilfe eines Ddakji-Papierspiels auswählt, in Staffel 2 von „Squid Game“ zu sehen sein wird, ist scheinbar noch nicht final entschieden. Fans der Netflix-Serie dürften allerdings gespannt darauf sein, den Freund von Young-hee kennenzulernen. Young-hee war die Puppe, die in Staffel 1 von „Squid Game“ bei dem Kinderspiel „Rotes Licht, grünes Licht“ zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer getötet hat. Erfahren Sie außerdem, welche anderen Serien 2022 auf Netflix fortgesetzt werden.

Netflix bestätigt offiziell die heißersehnte zweite Staffel von Squid Game. Mit dabei ist Hauptdarsteller Lee Jung-jae alias Gi-hun. © IMAGO/Image Press Agency

Wann startet Staffel 2 von „Squid Game“ auf Netflix?

So schön die Nachrichten für alle vom „Squid Game“-Fieber infizierten Serienfans auch sein mag: bis zum Release der zweiten Staffel müssen Sie sich wohl oder übel noch eine ganze Weile gedulden. Einen Erscheinungstermin für „Squid Game 2“ hat Netflix noch nicht veröffentlicht. Schöpfer Hwang Dong-hyuk sprach allerdings zuletzt vom Herbst 2024. Derweil können Sie sich mit den aktuellen Neuheiten, die Netflix seit Juni 2022 im Programm hat, ablenken. (jn)