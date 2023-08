Star Trek - Strange New Worlds: Kritik zum Staffelfinale

Teilen

Anson Mount in der Serie „Star Trek: Strange New Worlds“ © Paramount+

Mit der Folge „Hegemonie“ beendet die US-Serie „Star Trek: Strange New Worlds“ ihre zweite Staffel. Am Rande des Föderationsraumes untersucht die Enterprise einen Angriff auf einen Planeten. Und: Die Gorn sind zurück.

Die USS Cayuga hilft Kolonisten auf Parnassus Beta - ein Planet außerhalb des Föderationsraumes. Captain Marie Batel (Melanie Scrofano) hat Christine Chapel (Jess Bush) in dem zweiten „Star Trek: Strange New Worlds“-Staffelfinale „Hegemonie“ mitgenommen, die auf dem Weg zu Dr. Roger Korby ist, um ihr Stipendium anzutreten. Chapel unterstützt bei den Impfungen der Kolonisten und beamt sich anschließend zurück auf die Cayuga.

Als Marie einen Anruf von Christopher Pike (Anson Mount) erhält, fällt plötzlich die Kommunikation aus. Ein Shuttle stürzt ab und ein fremdes Schiff erscheint am Himmel - die Gorn greifen an. Eine ausführliche Kritik zum zweiten Staffelfinale der Serie „Star Trek: Strange New Worlds“ lesen Sie bei Serienjunkies.de (Christian Schäfer)