Star Trek - Discovery: Nach Staffel 5 ist Schluss

Paramount+ verzichtet offenbar auf die Verlängerung von Star Trek: Discovery über Staffel fünf hinweg. In knapp einem Jahr erwartet die Trekkies das große Serienfinale. Die Co-Showrunner gaben schon ein Statement dazu ab.

Im Frühjahr 2024 soll bei Paramount+ (und hierzulande dann bei Netflix) die fünfte Staffel von „Star Trek: Discovery“ auf Sendung gehen. Inzwischen konnte TVLine in Erfahrung bringen, dass danach Schluss sein wird mit der Sci-Fi-Serie. Der Streamingservice soll von einer weiteren Verlängerung um Season sechs absehen. Die beiden Co-Showrunner Alex Kurtzman und Michelle Paradise haben dazu eine erste Erklärung abgegeben:

„Als lebenslange Fans von ‚Star Trek‘ war es eine große Ehre und ein Privileg, dabei zu helfen, ‚Star Trek: Discovery‘ der Welt zur Verfügung zu stellen. Das ‚Trek‘-Universum bedeutet so vielen so viel - einschließlich uns - und wir könnten nicht stolzer auf alles sein, was ‚Discovery‘ zu seinem Vermächtnis beigetragen hat, insbesondere in Sachen Repräsentation. Wenn nur eine Person sich selbst oder die Möglichkeiten für ihre Zukunft aufgrund von ‚Discovery‘ auf neue Weise sieht, dann denken wir, dass wir (den Urserienschöpfer) Gene Roddenberry sehr stolz gemacht hätten.“ Worum es geht und wer dahinter steckt, erfahren Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)